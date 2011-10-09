А кеш-беки часом не вернули?
И пару моих закрытых долл депозита мне бы завтра снять повторно🤣
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 16 чер, 2022 23:03
Re: Альфа-Банк
А кеш-беки часом не вернули?
И пару моих закрытых долл депозита мне бы завтра снять повторно🤣
Додано: Чет 16 чер, 2022 23:36
Re: Альфа-Банк
Начинайте завидовать людям с двойным хамоном )
Додано: П'ят 17 чер, 2022 07:32
Додано: П'ят 17 чер, 2022 08:12
Альфа по барскі додала +4% до МЗ
було 5/6/7%
стало 9/10/11%
відповідно 7/14/29 днів
Додано: П'ят 17 чер, 2022 08:28
и на 1/3/6 мес подняли же 11/12/13%
Додано: П'ят 17 чер, 2022 08:39
Неужели 11% сейчас кому то интересны чтобы их обсуждать? это нерыночные ставки. Можно просто занести любимой альфе 18-11=7% благотворительный взнос от благодарного вкладчика а деньги пристроить в другое место.
После того как на карту хамона мне поставили 0 (ноль) лимит снятия денег в банкоматах (который нельзя изменить) я вынес из альфы всё что там держал, в последний раз так нарушал мои права ситикомерцбанк (в долгих конвульсиях перед ва). Остальным желаю удачи в борьбе с клиентоориентированностью аллы.
Додано: П'ят 17 чер, 2022 10:04
в нулях или нет, вы проверьте в деталях, вам там наверное еще и "заборгованість нарахували"
Додано: П'ят 17 чер, 2022 11:23
У меня восстановился тревел с нулевым лимитом. Я уже думал карту порезать и выкинуть, а тут Алла удивила.. но с нулевым лимитом, без кешбека и невозможностью путешествовать сейчас смысл в этой карте абсолютно нулевой. С учетом что она еще и платная ее все равно придется закрыть если не будет лимита и кешбека.
Alfa_Bank есть ли планы по восстановлению кешбека по кредитным картам?
Додано: П'ят 17 чер, 2022 13:22
Кстати, сегодня мне в кассе сказали, что если с карточкой не непосредственно в кассу, а через промежуточную девочку (а это всё равно на третье+ снятие в месяц делать придётся), то это уже считается снятием со счёта и идёт по лимиту в 100к в день. Так что лимит на карте имеет значение только для банкомата (где вряд ли кто больше 30к в месяц снимает), а в кассе и с карты можно снимать довольно много.
Додано: П'ят 17 чер, 2022 14:01
Re: Альфа-Банк
- О чём мечтаешь?
- Хоть бы у соседа корова сдохла
Зараз переглядають цей форум: Ferlakur, Sain_повернувся і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор
|