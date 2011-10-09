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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Альфа-Банк 3.8 5 31
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
3
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
32%
10
Всього голосів : 31
Повідомлення Додано: Чет 16 чер, 2022 23:03

Re: Альфа-Банк

А кеш-беки часом не вернули?
И пару моих закрытых долл депозита мне бы завтра снять повторно🤣
idealstorm
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Повідомлення Додано: Чет 16 чер, 2022 23:36

Re: Альфа-Банк

idealstorm написав:А кеш-беки часом не вернули?
И пару моих закрытых долл депозита мне бы завтра снять повторно
Начинайте завидовать людям с двойным хамоном )
2XL
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Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 07:32

  2XL написав:Проверил у себя: тоже Ред+две Эко в нулях вернули! Жду остальные. И хамон без лимита висит в предложениях.
Привет тем, кто не воспользовался скидоном

мне ничего не восстановилось, но я еще не погасил хамона.
Ромасик
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Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 08:12

Альфа по барскі додала +4% до МЗ

було 5/6/7%
стало 9/10/11%
відповідно 7/14/29 днів

https://alfabank.ua/storage/files/depositrates.pdf
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 08:28

  greenozon написав:Альфа по барскі додала +4% до МЗ

було 5/6/7%
стало 9/10/11%
відповідно 7/14/29 днів

https://alfabank.ua/storage/files/depositrates.pdf

и на 1/3/6 мес подняли же 11/12/13%
Ромасик
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Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 08:39

Неужели 11% сейчас кому то интересны чтобы их обсуждать? это нерыночные ставки. Можно просто занести любимой альфе 18-11=7% благотворительный взнос от благодарного вкладчика а деньги пристроить в другое место.

После того как на карту хамона мне поставили 0 (ноль) лимит снятия денег в банкоматах (который нельзя изменить) я вынес из альфы всё что там держал, в последний раз так нарушал мои права ситикомерцбанк (в долгих конвульсиях перед ва). Остальным желаю удачи в борьбе с клиентоориентированностью аллы.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 10:04

  2XL написав:
WallNutPen написав:Алла неожиданно без предупреждения вернула в сенсе кредитку Ред закрытую больше месяца назад по процедуре "прощения". Естественно с нулевым лимитом. Но сам факт.
А у знакомой реанимировался хамелеон. Причем она уже успела его переоткрыть как дебетку. И теперь у нее 2 разных хамелеончика - каждый со своим счётом.
Чудны деяния твои - Аллюсик ;)
Проверил у себя: тоже Ред+две Эко в нулях вернули! Жду остальные. И хамон без лимита висит в предложениях.
Привет тем, кто не воспользовался скидоном

в нулях или нет, вы проверьте в деталях, вам там наверное еще и "заборгованість нарахували" :lol:
Lost
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 11:23

  Ромасик написав:
  2XL написав:Проверил у себя: тоже Ред+две Эко в нулях вернули! Жду остальные. И хамон без лимита висит в предложениях.
Привет тем, кто не воспользовался скидоном

мне ничего не восстановилось, но я еще не погасил хамона.


У меня восстановился тревел с нулевым лимитом. Я уже думал карту порезать и выкинуть, а тут Алла удивила.. но с нулевым лимитом, без кешбека и невозможностью путешествовать сейчас смысл в этой карте абсолютно нулевой. С учетом что она еще и платная ее все равно придется закрыть если не будет лимита и кешбека.

Alfa_Bank есть ли планы по восстановлению кешбека по кредитным картам?
antey718
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 13:22

  qreaton написав:Ну знаете ли, у некоторых из нас неизменяемый суточный лимит установлен и в 5 тыс. UAH.)))

Кстати, сегодня мне в кассе сказали, что если с карточкой не непосредственно в кассу, а через промежуточную девочку (а это всё равно на третье+ снятие в месяц делать придётся), то это уже считается снятием со счёта и идёт по лимиту в 100к в день. Так что лимит на карте имеет значение только для банкомата (где вряд ли кто больше 30к в месяц снимает), а в кассе и с карты можно снимать довольно много.
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 14:01

Re: Альфа-Банк

Lost написав:
  2XL написав:]Проверил у себя: тоже Ред+две Эко в нулях вернули! Жду остальные. И хамон без лимита висит в предложениях.
Привет тем, кто не воспользовался скидоном

в нулях или нет, вы проверьте в деталях, вам там наверное еще и "заборгованість нарахували"
- О чём мечтаешь?
- Хоть бы у соседа корова сдохла
2XL
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