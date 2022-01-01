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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 17 чер, 2022 14:15
antey718 написав:
Alfa_Bank есть ли планы по восстановлению кешбека по кредитным картам?
Произошло то, о чем я говорил. Про ценность платежеспособных клиентов. Но Алла удивила дальновидностью. Ведь неизвестно, вернуться клиенты или пригреются в другом банке? Захотят ли прийти открывать карту? А восстановлением карт клиент как бы зарезервирован. Ему и лимит налить можно будет без канители. Договор есть, карта у клиента... Ждём интересных историй
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Додано: П'ят 17 чер, 2022 16:28
произошло то чем мы говорили ..тьху... блін вибачаюсь ...Відубулося те про що ми з вами говорили сторінок 10-15 тому , сьогодні від банку був дзвінок з пропозицією скористатися програмою 80/20 , а це вже "дзвоник" ! дуже тривожний дзвоник.
При тому що в мене там борг якихось 700 у.е. на хамелеоні ...
висновки робіть самі ... про який кешбек вже тут говорити ...
P.S. не даремно я запитував план дій на такий випадок 10 сторінок тому
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Додано: П'ят 17 чер, 2022 16:30
vitaliian написав:
После того как на карту хамона мне поставили 0 (ноль) лимит снятия денег в банкоматах (который нельзя изменить)
мова про кредитні кошти чи про ваші особисті ?
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Додано: П'ят 17 чер, 2022 16:36
Что может быть такого тревожного в факте звонка сотрудника, который просто тупо отрабатывает свой KPI? Я понимаю что можно с пренебрежением относится к долгу в 700 у.е. - просто после начала войны Алла как раз примерно до такого уровня резала лимиты (тут звучала цыфра в 20кгрн.) так что Имхо это ни разу ни критичная сумма - а обычная сумма долга, которую банк старается пропустить через "прощение". Ничего такого страшного в факте звонка лично мне не видится
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Додано: П'ят 17 чер, 2022 16:53
yama написав: vitaliian написав:
После того как на карту хамона мне поставили 0 (ноль) лимит снятия денег в банкоматах (который нельзя изменить)
мова про кредитні кошти чи про ваші особисті ?
про мои личные. Кредитный лимит мне обнулили в 1й день войны, но то такое, здесь без претензий. Если что клиент банка с 2011 и просрочек никогда не имел.
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vitaliian
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Додано: П'ят 17 чер, 2022 18:09
2XL написав:
Но Алла удивила дальновидностью.
какая тут дальновидность? Алке бы выжить и/или остаться у предыдущего владельца.
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Додано: П'ят 17 чер, 2022 18:11
vitaliian написав:
Если что клиент банка с 2011 и просрочек никогда не имел.
зря вы так. Я имел (но не Алку)
и хорошо себя чувствую. Алка любит негодяев
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