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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 324325326327>

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Альфа-Банк 3.8 5 31
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
3
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
32%
10
Всього голосів : 31
Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 14:15

Re: Альфа-Банк

antey718 написав:
Alfa_Bank есть ли планы по восстановлению кешбека по кредитным картам?

Произошло то, о чем я говорил. Про ценность платежеспособных клиентов. Но Алла удивила дальновидностью. Ведь неизвестно, вернуться клиенты или пригреются в другом банке? Захотят ли прийти открывать карту? А восстановлением карт клиент как бы зарезервирован. Ему и лимит налить можно будет без канители. Договор есть, карта у клиента... Ждём интересных историй
2XL
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Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 16:28

Re: Альфа-Банк

произошло то чем мы говорили ..тьху... блін вибачаюсь ...Відубулося те про що ми з вами говорили сторінок 10-15 тому , сьогодні від банку був дзвінок з пропозицією скористатися програмою 80/20 , а це вже "дзвоник" ! дуже тривожний дзвоник.
При тому що в мене там борг якихось 700 у.е. на хамелеоні ...
висновки робіть самі ... про який кешбек вже тут говорити ...

P.S. не даремно я запитував план дій на такий випадок 10 сторінок тому
yama
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 16:30

Re: Альфа-Банк

  vitaliian написав:После того как на карту хамона мне поставили 0 (ноль) лимит снятия денег в банкоматах (который нельзя изменить)
мова про кредитні кошти чи про ваші особисті ?
yama
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 16:36

Что может быть такого тревожного в факте звонка сотрудника, который просто тупо отрабатывает свой KPI? Я понимаю что можно с пренебрежением относится к долгу в 700 у.е. - просто после начала войны Алла как раз примерно до такого уровня резала лимиты (тут звучала цыфра в 20кгрн.) так что Имхо это ни разу ни критичная сумма - а обычная сумма долга, которую банк старается пропустить через "прощение". Ничего такого страшного в факте звонка лично мне не видится
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 16:53

  yama написав:
  vitaliian написав:После того как на карту хамона мне поставили 0 (ноль) лимит снятия денег в банкоматах (который нельзя изменить)
мова про кредитні кошти чи про ваші особисті ?
про мои личные. Кредитный лимит мне обнулили в 1й день войны, но то такое, здесь без претензий. Если что клиент банка с 2011 и просрочек никогда не имел.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 18:07

  yama написав:При тому що в мене там борг якихось 700 у.е. на хамелеоні ...

разве хамон кредитовался в валюте? :o
Ромасик
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Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 18:09

  2XL написав:Но Алла удивила дальновидностью.

какая тут дальновидность? Алке бы выжить и/или остаться у предыдущего владельца.
Ромасик
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Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 18:11

  vitaliian написав:Если что клиент банка с 2011 и просрочек никогда не имел.

зря вы так. Я имел (но не Алку) и хорошо себя чувствую. Алка любит негодяев :)
Ромасик
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Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 19:35

  Amethyst написав:
  Shaman написав:
  Striker написав:Напомните, пожалуйста, коммуналка у Алки в грейсе?

и даже можно было перевести в рассрочку - осталось немного времени ;)

А для ГИОЦ Алка дает ОДНУ/единую квиташку или так и разбивает на 6..7 отдельных платежей?


Квитанція розбита на 7 ... а в історії 1 строка, з назвою КТЕ ( внески ГВП )
Viz
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 19:41

  Ромасик написав:
  vitaliian написав:Если что клиент банка с 2011 и просрочек никогда не имел.

зря вы так. Я имел (но не Алку) и хорошо себя чувствую. Алка любит негодяев :)

Да вы топчик в этом плане
vitaliian
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