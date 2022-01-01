Додано: П'ят 17 чер, 2022 23:07

Ромасик написав: PPO написав: Чи вигідно знімати з гривневої картки Альфа банку Євро за кордоном? Чи вигідно знімати з гривневої картки Альфа банку Євро за кордоном?

ні. ні.

"Нет", в смысле "не выгодно совсем" (а с чем сравнивается тогда?) или есть банки, где повыгоднее? Я на сегодня у Аллы вижу карточный курс продажи евро 34.00, что ниже, чем, например, у Мони. OIF на евро не начисляется. При этом с пакетки/хамелеона 30к грн в месяц без комиса даже за рубежом. В этих пределах пока не вижу у кого выгоднее получится. Если больше, тогда будет выгоднее Укрсиб, у которого те же 2%, но курс пониже, но в пределах безкомисовой суммы у Аллы выглядит лучше. Или я что-то не замечаю?