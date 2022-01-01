Додано: Суб 18 чер, 2022 12:47

Грйс-мэн написав: qreaton написав: В статистике, в отчетах фонда регулятору можно увидеть динамику активных клиентов В статистике, в отчетах фонда регулятору можно увидеть динамику активных клиентов

Интересно, а можно ссылку где это выложено? Интересно, а можно ссылку где это выложено?

Раздел "наглядова статистіка" на сайте НБУ. Отчёт "Розподіл (не помню чего вкладов или остатков) для ФГВУ. Для расчёта активных клиентов отнимаете количество клиентов с остатками до 10 грн, и все готово. Мы не эксперты, если и ошиблись на пару десятков активных клиентов, то нам можно. Зато это единственный способ выяснить данный показатель довольно точно. Если посчитаете, увидите как карета превращается в))). Можете динамику по годам, месяцам посчитать. Тоже наглядно направление видно каждого банка. Кто куда двигается. И если любите математику, можно даже рассчитать среднее значения "жизни" клиента в каждом конкретном банке. Тоже сильно удивитесь разбросу цифр))) там рейтинг тоже интересный выйдет. Есть банки с очень лояльными клиентами, а есть с не очень))) Я бы посчитал, но жду согласования на свифт внутри Страны., не отпустят ещё))) и так злые все порезали))Отправлено с моего CPH2095 через Tapatalk