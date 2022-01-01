|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 17 чер, 2022 20:30
Re: Альфа-Банк
Дзвонила дєвачко і просила заюзати ахцію 80%
Додано: П'ят 17 чер, 2022 22:45
Додано: П'ят 17 чер, 2022 23:00
Додано: П'ят 17 чер, 2022 23:07
"Нет", в смысле "не выгодно совсем" (а с чем сравнивается тогда?) или есть банки, где повыгоднее? Я на сегодня у Аллы вижу карточный курс продажи евро 34.00, что ниже, чем, например, у Мони. OIF на евро не начисляется. При этом с пакетки/хамелеона 30к грн в месяц без комиса даже за рубежом. В этих пределах пока не вижу у кого выгоднее получится. Если больше, тогда будет выгоднее Укрсиб, у которого те же 2%, но курс пониже, но в пределах безкомисовой суммы у Аллы выглядит лучше. Или я что-то не замечаю?
Додано: Суб 18 чер, 2022 07:07
Re: Альфа-Банк
Крайне интересно))) В статистике, в отчетах фонда регулятору можно увидеть динамику активных клиентов у бабушки Аллы. Последние цифры это минус 99 тис. физлиц. Второй показатель снизу среди банков))) Судя по всему кто то решил срочно рисовать статистику этими манипуляциями. Алла мы все видим и понимаем, возвращай клиентам лимиты, и кешбеки))) А не вот это вот все. Не нужны нам пустые Red, что ты ранее закрыла, нечего нам их снова показывать
Отправлено с моего CPH2095 через Tapatalk
Востаннє редагувалось qreaton в Суб 18 чер, 2022 09:24, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Суб 18 чер, 2022 07:20
Re: Альфа-Банк
Выписка в Sense (пока только для Android)
Додано: Суб 18 чер, 2022 10:43
Нет, Вы все верно отметили. Для сравнения с Альфа банком и Укрсибом, я добавлю еще Райфайзен - у Альфа самый выгодный (да, незначительно, конечно) курс снятия заграницей. Есть неприятность, конечно, в виде суточного лимита по 5 тысяч гривен. Для расчетов за покупки курс также выгодный.
Додано: Суб 18 чер, 2022 12:24
Додано: Суб 18 чер, 2022 12:47
Re: Альфа-Банк
Раздел "наглядова статистіка" на сайте НБУ. Отчёт "Розподіл (не помню чего вкладов или остатков) для ФГВУ. Для расчёта активных клиентов отнимаете количество клиентов с остатками до 10 грн, и все готово. Мы не эксперты, если и ошиблись на пару десятков активных клиентов, то нам можно. Зато это единственный способ выяснить данный показатель довольно точно. Если посчитаете, увидите как карета превращается в ))). Можете динамику по годам, месяцам посчитать. Тоже наглядно направление видно каждого банка. Кто куда двигается. И если любите математику, можно даже рассчитать среднее значения "жизни" клиента в каждом конкретном банке. Тоже сильно удивитесь разбросу цифр))) там рейтинг тоже интересный выйдет. Есть банки с очень лояльными клиентами, а есть с не очень))) Я бы посчитал, но жду согласования на свифт внутри Страны., не отпустят ещё))) и так злые все порезали))
Отправлено с моего CPH2095 через Tapatalk
Востаннє редагувалось qreaton в Суб 18 чер, 2022 13:01, всього редагувалось 1 раз.
|