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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 18 чер, 2022 13:00
Грйс-мэн написав: qreaton написав:
В статистике, в отчетах фонда регулятору можно увидеть динамику активных клиентов
Интересно, а можно ссылку где это выложено?
наверное, здесьhttps://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5366466#p5366466
правда, данные есть только на начало года...
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Додано: Суб 18 чер, 2022 13:24
qreaton написав: Грйс-мэн написав: qreaton написав:
В статистике, в отчетах фонда регулятору можно увидеть динамику активных клиентов
Интересно, а можно ссылку где это выложено?
Раздел "наглядова статистіка" на сайте НБУ. Отчёт "Розподіл (не помню чего вкладов или остатков) для ФГВУ. Для расчёта активных клиентов отнимаете количество клиентов с остатками до 10 грн, и все готово. Мы не эксперты, если и ошиблись на пару десятков активных клиентов, то нам можно. Зато это единственный способ выяснить данный показатель довольно точно. Если посчитаете, увидите как карета превращается в
))). Можете динамику по годам, месяцам посчитать. Тоже наглядно направление видно каждого банка. Кто куда двигается. И если любите математику, можно даже рассчитать среднее значения "жизни" клиента в каждом конкретном банке. Тоже сильно удивитесь разбросу цифр))) там рейтинг тоже интересный выйдет. Есть банки с очень лояльными клиентами, а есть с не очень))) Я бы посчитал, но жду согласования на свифт внутри Страны., не отпустят ещё))) и так злые все порезали))
Отправлено с моего CPH2095 через Tapatalk
посмотрел на кол-во эмитированных активных карт - Моно в шаге, чтобы обойти Ощад и выйти на второе место - 6 млн карт. и это при том, что активной заманухи нет. Альфа чуть нарастила кол-во, но не сильно - ПУМБ так и не догнала.
интересно было бы глянуть картинку на сейчас - но увы...
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