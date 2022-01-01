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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 325326327328

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.8 5 31
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
3
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
32%
10
Всього голосів : 31
Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 13:00

  Грйс-мэн написав:
  qreaton написав:В статистике, в отчетах фонда регулятору можно увидеть динамику активных клиентов

Интересно, а можно ссылку где это выложено?

наверное, здесь
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5366466#p5366466

правда, данные есть только на начало года... :oops:
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 13:24

  qreaton написав:
Грйс-мэн написав:
  qreaton написав:В статистике, в отчетах фонда регулятору можно увидеть динамику активных клиентов

Интересно, а можно ссылку где это выложено?
Раздел "наглядова статистіка" на сайте НБУ. Отчёт "Розподіл (не помню чего вкладов или остатков) для ФГВУ. Для расчёта активных клиентов отнимаете количество клиентов с остатками до 10 грн, и все готово. Мы не эксперты, если и ошиблись на пару десятков активных клиентов, то нам можно. Зато это единственный способ выяснить данный показатель довольно точно. Если посчитаете, увидите как карета превращается в ))). Можете динамику по годам, месяцам посчитать. Тоже наглядно направление видно каждого банка. Кто куда двигается. И если любите математику, можно даже рассчитать среднее значения "жизни" клиента в каждом конкретном банке. Тоже сильно удивитесь разбросу цифр))) там рейтинг тоже интересный выйдет. Есть банки с очень лояльными клиентами, а есть с не очень))) Я бы посчитал, но жду согласования на свифт внутри Страны., не отпустят ещё))) и так злые все порезали))

Отправлено с моего CPH2095 через Tapatalk

посмотрел на кол-во эмитированных активных карт - Моно в шаге, чтобы обойти Ощад и выйти на второе место - 6 млн карт. и это при том, что активной заманухи нет. Альфа чуть нарастила кол-во, но не сильно - ПУМБ так и не догнала.

интересно было бы глянуть картинку на сейчас - но увы...
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 15:04

Re: Альфа-Банк

Shaman написав:
  qreaton написав:
Грйс-мэн написав:[quote="5447688:qreaton"]В статистике, в отчетах фонда регулятору можно увидеть динамику активных клиентов

Интересно, а можно ссылку где это выложено?
Раздел "наглядова статистіка" на сайте НБУ. Отчёт "Розподіл (не помню чего вкладов или остатков) для ФГВУ. Для расчёта активных клиентов отнимаете количество клиентов с остатками до 10 грн, и все готово. Мы не эксперты, если и ошиблись на пару десятков активных клиентов, то нам можно. Зато это единственный способ выяснить данный показатель довольно точно. Если посчитаете, увидите как карета превращается в ))). Можете динамику по годам, месяцам посчитать. Тоже наглядно направление видно каждого банка. Кто куда двигается. И если любите математику, можно даже рассчитать среднее значения "жизни" клиента в каждом конкретном банке. Тоже сильно удивитесь разбросу цифр))) там рейтинг тоже интересный выйдет. Есть банки с очень лояльными клиентами, а есть с не очень))) Я бы посчитал, но жду согласования на свифт внутри Страны., не отпустят ещё))) и так злые все порезали))

Отправлено с моего CPH2095 через Tapatalk

посмотрел на кол-во эмитированных активных карт - Моно в шаге, чтобы обойти Ощад и выйти на второе место - 6 млн карт. и это при том, что активной заманухи нет. Альфа чуть нарастила кол-во, но не сильно - ПУМБ так и не догнала.

интересно было бы глянуть картинку на сейчас - но увы.
[/quote]
Если честно не согласен.))) я так не смотрю. Это безумная эмисия карт, совершенно бестолковая. У меня у самого у Аллы, этих карт мешок. Каждый раз мой менеджер просил оформить. В итоге три кредитки, две дебетки, Хамелеон. Потом переход на новые пакеты, и все это утроилось. Я даже несколько благодарен банку за обнуление всего этого набора. Закрыть бы ещё. Так, что клиентов через эмисию считать не стоит. А активных так уж точно. Используйте лучше вот этот отчёт НБУ: https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... ue&sd=true
Отнимите только количество клиентов с остатком до 10 грн. - ну согласитесь что с большой вероятностью этот клиент из банка ушёл или банку по факту не нужен и не сильно поможет улучшить ситуацию))
Если посчитаете, давайте сравним цифры))) кто лидер прироста клиентов в военное время, а откуда клиенты почему то уходят. Удивитесь. Этот отчёт публикуют довольно оперативно, полезная вещь.

Отправлено с моего CPH2095 через Tapatalk
qreaton
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