Додано: Суб 18 чер, 2022 15:04

Shaman написав: qreaton написав: Грйс-мэн написав: [quote="5447688:qreaton"]В статистике, в отчетах фонда регулятору можно увидеть динамику активных клиентов

Интересно, а можно ссылку где это выложено? Интересно, а можно ссылку где это выложено? Раздел "наглядова статистіка" на сайте НБУ. Отчёт "Розподіл (не помню чего вкладов или остатков) для ФГВУ. Для расчёта активных клиентов отнимаете количество клиентов с остатками до 10 грн, и все готово. Мы не эксперты, если и ошиблись на пару десятков активных клиентов, то нам можно. Зато это единственный способ выяснить данный показатель довольно точно. Если посчитаете, увидите как карета превращается в ))). Можете динамику по годам, месяцам посчитать. Тоже наглядно направление видно каждого банка. Кто куда двигается. И если любите математику, можно даже рассчитать среднее значения "жизни" клиента в каждом конкретном банке. Тоже сильно удивитесь разбросу цифр))) там рейтинг тоже интересный выйдет. Есть банки с очень лояльными клиентами, а есть с не очень))) Я бы посчитал, но жду согласования на свифт внутри Страны., не отпустят ещё))) и так злые все порезали))



Отправлено с моего CPH2095 через Tapatalk Раздел "наглядова статистіка" на сайте НБУ. Отчёт "Розподіл (не помню чего вкладов или остатков) для ФГВУ. Для расчёта активных клиентов отнимаете количество клиентов с остатками до 10 грн, и все готово. Мы не эксперты, если и ошиблись на пару десятков активных клиентов, то нам можно. Зато это единственный способ выяснить данный показатель довольно точно. Если посчитаете, увидите как карета превращается в))). Можете динамику по годам, месяцам посчитать. Тоже наглядно направление видно каждого банка. Кто куда двигается. И если любите математику, можно даже рассчитать среднее значения "жизни" клиента в каждом конкретном банке. Тоже сильно удивитесь разбросу цифр))) там рейтинг тоже интересный выйдет. Есть банки с очень лояльными клиентами, а есть с не очень))) Я бы посчитал, но жду согласования на свифт внутри Страны., не отпустят ещё))) и так злые все порезали))Отправлено с моего CPH2095 через Tapatalk

посмотрел на кол-во эмитированных активных карт - Моно в шаге, чтобы обойти Ощад и выйти на второе место - 6 млн карт. и это при том, что активной заманухи нет. Альфа чуть нарастила кол-во, но не сильно - ПУМБ так и не догнала.интересно было бы глянуть картинку на сейчас - но увы.[/quote]Если честно не согласен.))) я так не смотрю. Это безумная эмисия карт, совершенно бестолковая. У меня у самого у Аллы, этих карт мешок. Каждый раз мой менеджер просил оформить. В итоге три кредитки, две дебетки, Хамелеон. Потом переход на новые пакеты, и все это утроилось. Я даже несколько благодарен банку за обнуление всего этого набора. Закрыть бы ещё. Так, что клиентов через эмисию считать не стоит. А активных так уж точно. Используйте лучше вот этот отчёт НБУ:Отнимите только количество клиентов с остатком до 10 грн. - ну согласитесь что с большой вероятностью этот клиент из банка ушёл или банку по факту не нужен и не сильно поможет улучшить ситуацию))Если посчитаете, давайте сравним цифры))) кто лидер прироста клиентов в военное время, а откуда клиенты почему то уходят. Удивитесь. Этот отчёт публикуют довольно оперативно, полезная вещь.Отправлено с моего CPH2095 через Tapatalk