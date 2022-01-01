qreaton написав:В статистике, в отчетах фонда регулятору можно увидеть динамику активных клиентов
Интересно, а можно ссылку где это выложено?
Раздел "наглядова статистіка" на сайте НБУ. Отчёт "Розподіл (не помню чего вкладов или остатков) для ФГВУ. Для расчёта активных клиентов отнимаете количество клиентов с остатками до 10 грн, и все готово. Мы не эксперты, если и ошиблись на пару десятков активных клиентов, то нам можно. Зато это единственный способ выяснить данный показатель довольно точно. Если посчитаете, увидите как карета превращается в ))). Можете динамику по годам, месяцам посчитать. Тоже наглядно направление видно каждого банка. Кто куда двигается. И если любите математику, можно даже рассчитать среднее значения "жизни" клиента в каждом конкретном банке. Тоже сильно удивитесь разбросу цифр))) там рейтинг тоже интересный выйдет. Есть банки с очень лояльными клиентами, а есть с не очень))) Я бы посчитал, но жду согласования на свифт внутри Страны., не отпустят ещё))) и так злые все порезали))
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посмотрел на кол-во эмитированных активных карт - Моно в шаге, чтобы обойти Ощад и выйти на второе место - 6 млн карт. и это при том, что активной заманухи нет. Альфа чуть нарастила кол-во, но не сильно - ПУМБ так и не догнала.
интересно было бы глянуть картинку на сейчас - но увы...
Грйс-мэн написав:[quote="5447688:qreaton"]В статистике, в отчетах фонда регулятору можно увидеть динамику активных клиентов
Интересно, а можно ссылку где это выложено?
Раздел "наглядова статистіка" на сайте НБУ. Отчёт "Розподіл (не помню чего вкладов или остатков) для ФГВУ. Для расчёта активных клиентов отнимаете количество клиентов с остатками до 10 грн, и все готово. Мы не эксперты, если и ошиблись на пару десятков активных клиентов, то нам можно. Зато это единственный способ выяснить данный показатель довольно точно. Если посчитаете, увидите как карета превращается в ))). Можете динамику по годам, месяцам посчитать. Тоже наглядно направление видно каждого банка. Кто куда двигается. И если любите математику, можно даже рассчитать среднее значения "жизни" клиента в каждом конкретном банке. Тоже сильно удивитесь разбросу цифр))) там рейтинг тоже интересный выйдет. Есть банки с очень лояльными клиентами, а есть с не очень))) Я бы посчитал, но жду согласования на свифт внутри Страны., не отпустят ещё))) и так злые все порезали))
Отправлено с моего CPH2095 через Tapatalk
посмотрел на кол-во эмитированных активных карт - Моно в шаге, чтобы обойти Ощад и выйти на второе место - 6 млн карт. и это при том, что активной заманухи нет. Альфа чуть нарастила кол-во, но не сильно - ПУМБ так и не догнала.
интересно было бы глянуть картинку на сейчас - но увы. [/quote] Если честно не согласен.))) я так не смотрю. Это безумная эмисия карт, совершенно бестолковая. У меня у самого у Аллы, этих карт мешок. Каждый раз мой менеджер просил оформить. В итоге три кредитки, две дебетки, Хамелеон. Потом переход на новые пакеты, и все это утроилось. Я даже несколько благодарен банку за обнуление всего этого набора. Закрыть бы ещё. Так, что клиентов через эмисию считать не стоит. А активных так уж точно. Используйте лучше вот этот отчёт НБУ: https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... ue&sd=true Отнимите только количество клиентов с остатком до 10 грн. - ну согласитесь что с большой вероятностью этот клиент из банка ушёл или банку по факту не нужен и не сильно поможет улучшить ситуацию)) Если посчитаете, давайте сравним цифры))) кто лидер прироста клиентов в военное время, а откуда клиенты почему то уходят. Удивитесь. Этот отчёт публикуют довольно оперативно, полезная вещь.
2XL написав:Альфа-банк, когда планируете возобновлять кредитный лимит на прощёнках? Клиенты нуждаются в дополнительных средства на картах )
Знаете как любят писать банки: " на размер лимита влияет тысячи разных факторов - активно используйте карту для расчетов и банк обязательно рассмотрит вопрос повышения вам лимита" А если серьезно, тем кто шел на прощение на быстрое предоставление лимита рассчитывать ИМХО не стоит. Могу ошибаться но по крайней мере до того времени как стабилизируется ситуация и в стране, и в банке думаю лимит вряд ли нальют. И тот факт что клиенты нуждаются в доп.средствах никак на этот процесс повлиять не может
Востаннє редагувалось WallNutPen в Нед 19 чер, 2022 08:17, всього редагувалось 1 раз.