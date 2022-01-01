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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 326327328329

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.8 5 31
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
3
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
32%
10
Всього голосів : 31
Повідомлення Додано: Нед 19 чер, 2022 10:48

Re: Альфа-Банк

WallNutPen написав:
  Hotab написав:Яка концепція використання продуктів Алки сьогодні, якщо нема кредліму?
Вона ж зовсім не потрібна, ні чорна, ні біла, ні Хамон.
Є пару банків з кишмишем, ото наше фсе.

Ну используем то что есть в наличии. У Алки довольно надежный Сэп 23/7 с неплохим лимитом при отсутствии платы за теховер по пакеткам - почему не использовать?
Да, что бы шаблоны не переписывать
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Повідомлення Додано: Нед 19 чер, 2022 10:49

Re: Альфа-Банк

WallNutPen написав:А если серьезно, тем кто шел на прощение на быстрое предоставление лимита рассчитывать ИМХО не стоит.

Мнение невоспользовавшись понятно )
Но интересно услышать мнение офпреда
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Повідомлення Додано: Нед 19 чер, 2022 10:58

  Amethyst написав:
  adamsmittttt написав:Комуналка за кредитные с RED в Sense с комиссией или без? Подскажите пожалуйста.

без, но тока та, шо есть в стандартных шаблонах Сенса
... и седня ещё и в рассрочку от 500грн


Спасибо, добрый человек!
Сэкономили мне пару десятков гривен на лимонад)
И Альфе спасибо.
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