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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 19 чер, 2022 10:48
WallNutPen написав: Hotab написав:
Яка концепція використання продуктів Алки сьогодні, якщо нема кредліму?
Вона ж зовсім не потрібна, ні чорна, ні біла, ні Хамон.
Є пару банків з кишмишем, ото наше фсе.
Ну используем то что есть в наличии. У Алки довольно надежный Сэп 23/7 с неплохим лимитом при отсутствии платы за теховер по пакеткам - почему не использовать?
Да, что бы шаблоны не переписывать
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Додано: Нед 19 чер, 2022 10:49
WallNutPen написав:А если серьезно, тем кто шел на прощение на быстрое предоставление лимита рассчитывать ИМХО не стоит.
Мнение невоспользовавшись понятно )
Но интересно услышать мнение офпреда
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Додано: Нед 19 чер, 2022 10:58
Amethyst написав: adamsmittttt написав:
Комуналка за кредитные с RED в Sense с комиссией или без? Подскажите пожалуйста.
без, но тока та, шо есть в стандартных шаблонах Сенса
... и седня ещё и в рассрочку от 500грн
Спасибо, добрый человек!
Сэкономили мне пару десятков гривен на лимонад)
И Альфе спасибо.
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