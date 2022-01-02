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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 327328329330>

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Альфа-Банк 3.8 5 31
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
3
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
32%
10
Всього голосів : 31
Повідомлення Додано: Нед 19 чер, 2022 10:48

Re: Альфа-Банк

WallNutPen написав:
  Hotab написав:Яка концепція використання продуктів Алки сьогодні, якщо нема кредліму?
Вона ж зовсім не потрібна, ні чорна, ні біла, ні Хамон.
Є пару банків з кишмишем, ото наше фсе.

Ну используем то что есть в наличии. У Алки довольно надежный Сэп 23/7 с неплохим лимитом при отсутствии платы за теховер по пакеткам - почему не использовать?
Да, что бы шаблоны не переписывать
2XL
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Повідомлення Додано: Нед 19 чер, 2022 10:58

  Amethyst написав:
  adamsmittttt написав:Комуналка за кредитные с RED в Sense с комиссией или без? Подскажите пожалуйста.

без, но тока та, шо есть в стандартных шаблонах Сенса
... и седня ещё и в рассрочку от 500грн


Спасибо, добрый человек!
Сэкономили мне пару десятков гривен на лимонад)
И Альфе спасибо.
adamsmittttt
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 чер, 2022 15:49

  WallNutPen написав:
  Hotab написав:Яка концепція використання продуктів Алки сьогодні, якщо нема кредліму?
Вона ж зовсім не потрібна, ні чорна, ні біла, ні Хамон.
Є пару банків з кишмишем, ото наше фсе.

Ну используем то что есть в наличии. У Алки довольно надежный Сэп 23/7 с неплохим лимитом при отсутствии платы за теховер по пакеткам - почему не использовать?


"Помедленнее, пожалуйста, я записываю"
Нагадайте, будь-ласка, по пакетці вайт/блек по сепу тут анологічно моні? Чи є відмінності?
alibob
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 чер, 2022 16:11

  alibob написав:Нагадайте, будь-ласка, по пакетці вайт/блек по сепу тут анологічно моні? Чи є відмінності?

Немножко есть. В Алле СЭП на юриков шаровый полностью, а у Мони только для платежей до 10к и общей суммой до 20к в месяц.
moveton
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Повідомлення Додано: Нед 19 чер, 2022 16:13

  alibob написав:"Помедленнее, пожалуйста, я записываю"
Нагадайте, будь-ласка, по пакетці вайт/блек по сепу тут анологічно моні? Чи є відмінності?

В альфе переводы немного медленнее, есть лимиты - не более 150 тысяч в день, 200 тысяч в месяц. Зато на счета не физлиц перевод бесплатный, независимо от суммы. Ну и сам перевод отправляется с транзитного счета, то есть получатель не видит настоящих реквизитов отправителя.
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 чер, 2022 16:16

  Bosstone написав:В альфе переводы немного медленнее

Разве? Всегда писали, что наоборот!
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 чер, 2022 16:23

Re: Альфа-Банк

  Bosstone написав:получатель не видит настоящих реквизитов отправителя.
Агаа, эти рек-ы просто ПРИПИСЫВАЮТСЯ Алкой в Назначение платежа, автоматом
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 19 чер, 2022 16:42

  Amethyst написав:
  Bosstone написав:получатель не видит настоящих реквизитов отправителя.
Агаа, эти рек-ы просто ПРИПИСЫВАЮТСЯ Алкой в Назначение платежа, автоматом

Если в назначении для этого хватит места ;-)
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 чер, 2022 16:46

  Vorlon написав:
  Bosstone написав:В альфе переводы немного медленнее

Разве? Всегда писали, что наоборот!

Точно, то я заметил, что альфа медленнее зачисляет из других банков. А отправляет правда быстрее.
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 чер, 2022 16:54

  Bosstone написав:
  Amethyst написав:
  Bosstone написав:получатель не видит настоящих реквизитов отправителя.
Агаа, эти рек-ы просто ПРИПИСЫВАЮТСЯ Алкой в Назначение платежа, автоматом

Если в назначении для этого хватит места ;-)

Приписывает! Т.е. лупит подобный текст ПЕРЕД вашим назначением платежа. Секёте?
От в Райф стало от Алки приходить:
А ІПН 0123456789 Рахунок платника UA243003460000026201234567890 унікальний обліковий номер фінансової операції: 49385482798.АТ "АЛЬФА-БАНК"_/_23458425_/_Поповнення карткового рахунку СКР 15824589658 Шостак Володимир Святославович. Бе
Ото останнэ "Бе" вже обрізане моє улюблене - Без ПДВ.
Алес.
Amethyst
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