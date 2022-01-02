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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 19 чер, 2022 10:48
WallNutPen написав: Hotab написав:
Яка концепція використання продуктів Алки сьогодні, якщо нема кредліму?
Вона ж зовсім не потрібна, ні чорна, ні біла, ні Хамон.
Є пару банків з кишмишем, ото наше фсе.
Ну используем то что есть в наличии. У Алки довольно надежный Сэп 23/7 с неплохим лимитом при отсутствии платы за теховер по пакеткам - почему не использовать?
Да, что бы шаблоны не переписывать
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Додано: Нед 19 чер, 2022 10:58
Amethyst написав: adamsmittttt написав:
Комуналка за кредитные с RED в Sense с комиссией или без? Подскажите пожалуйста.
без, но тока та, шо есть в стандартных шаблонах Сенса
... и седня ещё и в рассрочку от 500грн
Спасибо, добрый человек!
Сэкономили мне пару десятков гривен на лимонад)
И Альфе спасибо.
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Додано: Нед 19 чер, 2022 15:49
WallNutPen написав: Hotab написав:
Яка концепція використання продуктів Алки сьогодні, якщо нема кредліму?
Вона ж зовсім не потрібна, ні чорна, ні біла, ні Хамон.
Є пару банків з кишмишем, ото наше фсе.
Ну используем то что есть в наличии. У Алки довольно надежный Сэп 23/7 с неплохим лимитом при отсутствии платы за теховер по пакеткам - почему не использовать?
"Помедленнее, пожалуйста, я записываю"
Нагадайте, будь-ласка, по пакетці вайт/блек по сепу тут анологічно моні? Чи є відмінності?
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alibob
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Додано: Нед 19 чер, 2022 16:11
alibob написав:
Нагадайте, будь-ласка, по пакетці вайт/блек по сепу тут анологічно моні? Чи є відмінності?
Немножко есть. В Алле СЭП на юриков шаровый полностью, а у Мони только для платежей до 10к и общей суммой до 20к в месяц.
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moveton
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Додано: Нед 19 чер, 2022 16:13
alibob написав:
"Помедленнее, пожалуйста, я записываю"
Нагадайте, будь-ласка, по пакетці вайт/блек по сепу тут анологічно моні? Чи є відмінності?
В альфе переводы немного медленнее, есть лимиты - не более 150 тысяч в день, 200 тысяч в месяц. Зато на счета не физлиц перевод бесплатный, независимо от суммы. Ну и сам перевод отправляется с транзитного счета, то есть получатель не видит настоящих реквизитов отправителя.
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Bosstone
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Додано: Нед 19 чер, 2022 16:16
Bosstone написав:
В альфе переводы немного медленнее
Разве? Всегда писали, что наоборот!
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Vorlon
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Додано: Нед 19 чер, 2022 16:23
Bosstone написав:
получатель не видит настоящих реквизитов отправителя.
Агаа, эти рек-ы просто ПРИПИСЫВАЮТСЯ Алкой в Назначение платежа, автоматом
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Amethyst
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Додано: Нед 19 чер, 2022 16:42
Amethyst написав: Bosstone написав:
получатель не видит настоящих реквизитов отправителя.
Агаа, эти рек-ы просто ПРИПИСЫВАЮТСЯ Алкой в Назначение платежа, автоматом
Если в назначении для этого хватит места
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Bosstone
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Додано: Нед 19 чер, 2022 16:46
Vorlon написав: Bosstone написав:
В альфе переводы немного медленнее
Разве? Всегда писали, что наоборот!
Точно, то я заметил, что альфа медленнее зачисляет из других банков. А отправляет правда быстрее.
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Додано: Нед 19 чер, 2022 16:54
Bosstone написав: Amethyst написав: Bosstone написав:
получатель не видит настоящих реквизитов отправителя.
Агаа, эти рек-ы просто ПРИПИСЫВАЮТСЯ Алкой в Назначение платежа, автоматом
Если в назначении для этого хватит места
Приписывает! Т.е. лупит подобный текст ПЕРЕД вашим назначением платежа. Секёте?
От в Райф стало от Алки приходить:
А ІПН 0123456789 Рахунок платника UA243003460000026201234567890 унікальний обліковий номер фінансової операції: 49385482798.АТ "АЛЬФА-БАНК"_/_23458425_/_Поповнення карткового рахунку СКР 15824589658 Шостак Володимир Святославович. Бе
Ото останнэ "Бе" вже обрізане моє улюблене - Без ПДВ.
Алес.
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Amethyst
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