А как с такой системой ухитряются налоги зачисляться? Там же назначение платежа - это что-то типа "*;101;12345678;Єдиний податок / за перший квартал 2022;;;" и именно по первой части робот определяет кому и какой налог.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 19 чер, 2022 17:04
А как с такой системой ухитряются налоги зачисляться? Там же назначение платежа - это что-то типа "*;101;12345678;Єдиний податок / за перший квартал 2022;;;" и именно по первой части робот определяет кому и какой налог.
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