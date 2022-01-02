А как с такой системой ухитряются налоги зачисляться? Там же назначение платежа - это что-то типа "*;101;12345678;Єдиний податок / за перший квартал 2022;;;" и именно по первой части робот определяет кому и какой налог.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 19 чер, 2022 17:04
А как с такой системой ухитряются налоги зачисляться? Там же назначение платежа - это что-то типа "*;101;12345678;Єдиний податок / за перший квартал 2022;;;" и именно по первой части робот определяет кому и какой налог.
Додано: Нед 19 чер, 2022 17:25
ооо, нуна попробовать для Алки лепить ведущую зірочку в Назначении платежа.
Ото ее Крезоид и закипит
Додано: Нед 19 чер, 2022 17:34
Додано: Нед 19 чер, 2022 17:43
Re: Альфа-Банк
ну в моем случае карты аллы поддерживают и mipay и garmin pay
к другим банкам я их вообще не привязывал пока были орехи
а сейчас это так чисто понты. тоесть оплата в магазе не картой а браслетом/часами
хотя если забыть дома карту/нал то такой вариант однозначно выручит
Додано: Нед 19 чер, 2022 18:01
Re: Альфа-Банк
Додано: Нед 19 чер, 2022 18:13
Re: Альфа-Банк
|