RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 328329330331>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.8 5 31
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
3
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
32%
10
Всього голосів : 31
Повідомлення Додано: Нед 19 чер, 2022 17:04

  Amethyst написав:Приписывает! Т.е. лупит подобный текст ПЕРЕД вашим назначением платежа. Секёте?

А как с такой системой ухитряются налоги зачисляться? Там же назначение платежа - это что-то типа "*;101;12345678;Єдиний податок / за перший квартал 2022;;;" и именно по первой части робот определяет кому и какой налог.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2122
З нами з: 23.03.18
Подякував: 8 раз.
Подякували: 194 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 19 чер, 2022 17:25

  moveton написав:
  Amethyst написав:Приписывает! Т.е. лупит подобный текст ПЕРЕД вашим назначением платежа. Секёте?

А как с такой системой ухитряются налоги зачисляться? Там же назначение платежа - это что-то типа "*;101;12345678;Єдиний податок / за перший квартал 2022;;;" и именно по первой части робот определяет кому и какой налог.

ооо, нуна попробовать для Алки лепить ведущую зірочку в Назначении платежа.
Ото ее Крезоид и закипит :mrgreen:
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2555
З нами з: 05.05.21
Подякував: 147 раз.
Подякували: 458 раз.
 
Профіль
1
3
Повідомлення Додано: Нед 19 чер, 2022 17:34

  Amethyst написав:Приписывает! Т.е. лупит подобный текст ПЕРЕД вашим назначением платежа. Секёте?

Платил в начале недели на идею. Алла добавила в конце назначения "Платник БАНДЕРА СТЕПАН АНДРІЙОВИЧ ІПН 0123456789 Рахунок платника UA00300346000".
То есть номер счета уже полностью не влез.
Bosstone
 
Повідомлень: 2127
З нами з: 21.04.10
Подякував: 757 раз.
Подякували: 267 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 19 чер, 2022 17:43

Re: Альфа-Банк

  Hotab написав:Яка концепція використання продуктів Алки сьогодні, якщо нема кредліму?

ну в моем случае карты аллы поддерживают и mipay и garmin pay
к другим банкам я их вообще не привязывал пока были орехи
а сейчас это так чисто понты. тоесть оплата в магазе не картой а браслетом/часами
хотя если забыть дома карту/нал то такой вариант однозначно выручит
wtf
Аватар користувача
 
Повідомлень: 521
З нами з: 29.11.20
Подякував: 15 раз.
Подякували: 42 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 19 чер, 2022 18:01

Re: Альфа-Банк

  wtf написав:ну в моем случае карты аллы поддерживают и mipay и garmin pay

Так таке всі вміють.
  wtf написав:тоесть оплата в магазе не картой а браслетом/часами

Роблю це з пумбою. Так кишмиш є.
Алка пока на відпочинку.
Hotab
Аватар користувача
 
Заблокований
Повідомлень: 7786
З нами з: 15.02.09
Подякував: 527 раз.
Подякували: 1827 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 19 чер, 2022 18:13

Re: Альфа-Банк

  Bosstone написав:Если в назначении для этого хватит места ;-)
То, что не вмещается в поле "Призначення платежу" будет дописано в скрытом от клиента поле в дополнительных реквизитах ;) Другой банк эти скрытые поля видит.
Howl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4472
З нами з: 08.03.18
Подякував: 484 раз.
Подякували: 831 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 19 чер, 2022 19:12

Re: Альфа-Банк

снятие заграницей с пакета графит беслпатно написано до 150к? а процент за конвертацию 1% будет? получается выгодно с таких пакетов снимать евро/доллары зарубежом?
nnallex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 333
З нами з: 09.11.14
Подякував: 99 раз.
Подякували: 31 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 19 чер, 2022 19:39

Re: Альфа-Банк

  Hotab написав:Так таке всі вміють.

далеко не все мастеркард карты укр банков поддерживают garmin pay
в основном только виза и то не все банки
я даже специально закрыл кредитку в скунсе чтобы выпустить заново визу
оставалось всего то подождать полгода до марта 22 пока спишутся со счета проценты за собственные средства и карта таки закроется
а тут война и отмена лимитов... хотя думаю могу попробовать заказать визу без лимита

в целом на маленьком экране часов-браслета не очень удобно листать 100500 карт пока выберешь нужную, так что прочие банки я туда и не добавлял.
проще уже доставь из кармана пластик
не говоря уже о проблеме отлета токена. у аллы хоть можно в свойствах карты зайти и увидеть сколько девайсов токенизировано. при слете минус 1. пубму до такой функциональности в мобильном приложении как до луны
wtf
Аватар користувача
 
Повідомлень: 521
З нами з: 29.11.20
Подякував: 15 раз.
Подякували: 42 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 19 чер, 2022 22:38

  nnallex написав:снятие заграницей с пакета графит беслпатно написано до 150к? а процент за конвертацию 1% будет? получается выгодно с таких пакетов снимать евро/доллары зарубежом?


будет
лимиты нбу тоже будут
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3983
З нами з: 27.09.19
Подякував: 94 раз.
Подякували: 331 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 09:46

  2XL написав:
idealstorm написав:А кеш-беки часом не вернули?
И пару моих закрытых долл депозита мне бы завтра снять повторно
Начинайте завидовать людям с двойным хамоном )

а в чем смысл хамона без лимита? да еще и двоих :mrgreen:
mephala
 
Повідомлень: 7466
З нами з: 07.04.14
Подякував: 204 раз.
Подякували: 814 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 328329330331>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ferlakur, Lost і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Ідея Банк 1 ... 23, 24, 25
malinin007 » Нед 02 січ, 2022 11:01
242 128107
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 чер, 2022 08:44
cohan
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 172, 173, 174
Vorlon » Суб 01 січ, 2022 08:20
1736 1070314
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 чер, 2022 08:31
Support BForward
Банк Український Капітал 1, 2, 3, 4
wolt450 » Пон 14 лют, 2022 13:41
36 54462
Переглянути останнє повідомлення
Нед 19 чер, 2022 22:38
cohan

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (955)
20.06.2022 10:59
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.