А как с такой системой ухитряются налоги зачисляться? Там же назначение платежа - это что-то типа "*;101;12345678;Єдиний податок / за перший квартал 2022;;;" и именно по первой части робот определяет кому и какой налог.
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Додано: Нед 19 чер, 2022 17:04
А как с такой системой ухитряются налоги зачисляться? Там же назначение платежа - это что-то типа "*;101;12345678;Єдиний податок / за перший квартал 2022;;;" и именно по первой части робот определяет кому и какой налог.
Додано: Нед 19 чер, 2022 17:25
ооо, нуна попробовать для Алки лепить ведущую зірочку в Назначении платежа.
Ото ее Крезоид и закипит
Додано: Нед 19 чер, 2022 17:34
Додано: Нед 19 чер, 2022 17:43
Re: Альфа-Банк
ну в моем случае карты аллы поддерживают и mipay и garmin pay
к другим банкам я их вообще не привязывал пока были орехи
а сейчас это так чисто понты. тоесть оплата в магазе не картой а браслетом/часами
хотя если забыть дома карту/нал то такой вариант однозначно выручит
Додано: Нед 19 чер, 2022 18:01
Re: Альфа-Банк
Додано: Нед 19 чер, 2022 18:13
Re: Альфа-Банк
Додано: Нед 19 чер, 2022 19:12
Re: Альфа-Банк
снятие заграницей с пакета графит беслпатно написано до 150к? а процент за конвертацию 1% будет? получается выгодно с таких пакетов снимать евро/доллары зарубежом?
Додано: Нед 19 чер, 2022 19:39
Re: Альфа-Банк
далеко не все мастеркард карты укр банков поддерживают garmin pay
в основном только виза и то не все банки
я даже специально закрыл кредитку в скунсе чтобы выпустить заново визу
оставалось всего то подождать полгода до марта 22 пока спишутся со счета проценты за собственные средства и карта таки закроется
а тут война и отмена лимитов... хотя думаю могу попробовать заказать визу без лимита
в целом на маленьком экране часов-браслета не очень удобно листать 100500 карт пока выберешь нужную, так что прочие банки я туда и не добавлял.
проще уже доставь из кармана пластик
не говоря уже о проблеме отлета токена. у аллы хоть можно в свойствах карты зайти и увидеть сколько девайсов токенизировано. при слете минус 1. пубму до такой функциональности в мобильном приложении как до луны
Додано: Нед 19 чер, 2022 22:38
Додано: Пон 20 чер, 2022 09:46
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