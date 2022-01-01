Додано: Нед 19 чер, 2022 19:39

Hotab написав: Так таке всі вміють. Так таке всі вміють.

далеко не все мастеркард карты укр банков поддерживают garmin payв основном только виза и то не все банкия даже специально закрыл кредитку в скунсе чтобы выпустить заново визуоставалось всего то подождать полгода до марта 22 пока спишутся со счета проценты за собственные средства и карта таки закроетсяа тут война и отмена лимитов... хотя думаю могу попробовать заказать визу без лимитав целом на маленьком экране часов-браслета не очень удобно листать 100500 карт пока выберешь нужную, так что прочие банки я туда и не добавлял.проще уже доставь из кармана пластикне говоря уже о проблеме отлета токена. у аллы хоть можно в свойствах карты зайти и увидеть сколько девайсов токенизировано. при слете минус 1. пубму до такой функциональности в мобильном приложении как до луны