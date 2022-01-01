RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 328329330331

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.8 5 31
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
3
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
32%
10
Всього голосів : 31
Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 09:48

  antey718 написав:С учетом что она еще и платная ее все равно придется закрыть если не будет лимита и кешбека.


с чего она платная? ежегодный взнос вроде давно ж отменили.
mephala
 
Повідомлень: 7467
З нами з: 07.04.14
Подякував: 204 раз.
Подякували: 814 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 09:58

  qreaton написав:клиентов через эмисию считать не стоит. А активных так уж точно. Используйте лучше вот этот отчёт НБУ: https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... ue&sd=true
Отнимите только количество клиентов с остатком до 10 грн. - ну согласитесь что с большой вероятностью этот клиент из банка ушёл или банку по факту не нужен и не сильно поможет улучшить ситуацию))


я чет не понимаю. каким образом размер депозитов в банке показывает активных юзеров карт (а кредиток так в особенности)
mephala
 
Повідомлень: 7467
З нами з: 07.04.14
Подякував: 204 раз.
Подякували: 814 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 10:08

  mephala написав:
  antey718 написав:С учетом что она еще и платная ее все равно придется закрыть если не будет лимита и кешбека.


с чего она платная? ежегодный взнос вроде давно ж отменили.


ХЗ, может я упустил когда его отменили, но в тарифах от 03.03.2022 он есть
- Обслуговування основної картки в рамках розрахункових операцій, в рік 150 грн
antey718
 
Повідомлень: 751
З нами з: 03.08.13
Подякував: 49 раз.
Подякували: 120 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 10:35

Re: Альфа-Банк

ОфПреду Альфа Банка
де можна почитати Протокол ТК No17/1 від 03.03.2022 р. яким були затверджені зміни до кредитних карток банку.
mephala
 
Повідомлень: 7467
З нами з: 07.04.14
Подякував: 204 раз.
Подякували: 814 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 10:45

Подскажите, пожалуйста: последний день бесплатных рассрочек от 500 грн был вчера или сегодня?
Спасибо.
Искатель
 
Повідомлень: 5462
З нами з: 22.02.16
Подякував: 836 раз.
Подякували: 4633 раз.
 
Профіль
6
13
2
Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 10:48

  Искатель написав:Подскажите, пожалуйста: последний день бесплатных рассрочек от 500 грн был вчера или сегодня?
Спасибо.

вчера,
седня уже предложили с 1.8%
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2559
З нами з: 05.05.21
Подякував: 147 раз.
Подякували: 460 раз.
 
Профіль
1
3
Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 10:56

  Amethyst написав:
  Искатель написав:Подскажите, пожалуйста: последний день бесплатных рассрочек от 500 грн был вчера или сегодня?
Спасибо.

вчера,
седня уже предложили с 1.8%

..карета медленно начала превращаться в тыкву ?)
-VICTOR-
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7219
З нами з: 15.08.12
Подякував: 390 раз.
Подякували: 1305 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 11:01

  -VICTOR- написав:
  Amethyst написав:
  Искатель написав:Подскажите, пожалуйста: последний день бесплатных рассрочек от 500 грн был вчера или сегодня?
Спасибо.

вчера,
седня уже предложили с 1.8%

..карета медленно начала превращаться в тыкву ?)

ну еще месяца 3 и всьоо -- можно смело переходить на Спорт и иЗи :mrgreen:
Интерестно, продлят ли еще на месяцок предложение 80/20
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2559
З нами з: 05.05.21
Подякував: 147 раз.
Подякували: 460 раз.
 
Профіль
1
3
  #<1 ... 328329330331
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ferlakur, rationalism2 і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 172, 173, 174
Vorlon » Суб 01 січ, 2022 08:20
1738 1070450
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 чер, 2022 11:33
rationalism2
Ідея Банк 1 ... 23, 24, 25
malinin007 » Нед 02 січ, 2022 11:01
242 128158
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 чер, 2022 08:44
cohan
Банк Український Капітал 1, 2, 3, 4
wolt450 » Пон 14 лют, 2022 13:41
36 54479
Переглянути останнє повідомлення
Нед 19 чер, 2022 22:38
cohan

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.