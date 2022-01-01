Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 20 чер, 2022 09:48
antey718 написав:
С учетом что она еще и платная ее все равно придется закрыть если не будет лимита и кешбека.
с чего она платная? ежегодный взнос вроде давно ж отменили.
mephala
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Додано: Пон 20 чер, 2022 09:58
qreaton написав:
клиентов через эмисию считать не стоит. А активных так уж точно. Используйте лучше вот этот отчёт НБУ:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... ue&sd=true
Отнимите только количество клиентов с остатком до 10 грн. - ну согласитесь что с большой вероятностью этот клиент из банка ушёл или банку по факту не нужен и не сильно поможет улучшить ситуацию))
я чет не понимаю. каким образом размер депозитов в банке показывает активных юзеров карт (а кредиток так в особенности)
mephala
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Додано: Пон 20 чер, 2022 10:08
mephala написав: antey718 написав:
С учетом что она еще и платная ее все равно придется закрыть если не будет лимита и кешбека.
с чего она платная? ежегодный взнос вроде давно ж отменили.
ХЗ, может я упустил когда его отменили, но в тарифах от 03.03.2022 он есть
- Обслуговування основної картки в рамках розрахункових операцій, в рік 150 грн
antey718
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Додано: Пон 20 чер, 2022 10:35
ОфПреду Альфа Банка
де можна почитати Протокол ТК No17/1 від 03.03.2022 р. яким були затверджені зміни до кредитних карток банку.
mephala
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Додано: Пон 20 чер, 2022 10:45
Подскажите, пожалуйста: последний день бесплатных рассрочек от 500 грн был вчера или сегодня?
Спасибо.
Искатель
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Додано: Пон 20 чер, 2022 10:48
Искатель написав:
Подскажите, пожалуйста: последний день бесплатных рассрочек от 500 грн был вчера или сегодня?
Спасибо.
вчера,
седня уже предложили с 1.8%
Amethyst
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Додано: Пон 20 чер, 2022 10:56
Amethyst написав: Искатель написав:
Подскажите, пожалуйста: последний день бесплатных рассрочек от 500 грн был вчера или сегодня?
Спасибо.
вчера,
седня уже предложили с 1.8%
..карета медленно начала превращаться в тыкву ?)
-VICTOR-
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Додано: Пон 20 чер, 2022 11:01
-VICTOR- написав: Amethyst написав: Искатель написав:
Подскажите, пожалуйста: последний день бесплатных рассрочек от 500 грн был вчера или сегодня?
Спасибо.
вчера,
седня уже предложили с 1.8%
..карета медленно начала превращаться в тыкву ?)
ну еще месяца 3 и всьоо -- можно смело переходить на Спорт и иЗи
Интерестно, продлят ли еще на месяцок предложение 80/20
Amethyst
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