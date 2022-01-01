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Обслуговування в українських
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 328329330331

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.8 5 31
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
3
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
32%
10
Всього голосів : 31
Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 09:48

  antey718 написав:С учетом что она еще и платная ее все равно придется закрыть если не будет лимита и кешбека.


с чего она платная? ежегодный взнос вроде давно ж отменили.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 09:58

  qreaton написав:клиентов через эмисию считать не стоит. А активных так уж точно. Используйте лучше вот этот отчёт НБУ: https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... ue&sd=true
Отнимите только количество клиентов с остатком до 10 грн. - ну согласитесь что с большой вероятностью этот клиент из банка ушёл или банку по факту не нужен и не сильно поможет улучшить ситуацию))


я чет не понимаю. каким образом размер депозитов в банке показывает активных юзеров карт (а кредиток так в особенности)
mephala
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 10:08

  mephala написав:
  antey718 написав:С учетом что она еще и платная ее все равно придется закрыть если не будет лимита и кешбека.


с чего она платная? ежегодный взнос вроде давно ж отменили.


ХЗ, может я упустил когда его отменили, но в тарифах от 03.03.2022 он есть
- Обслуговування основної картки в рамках розрахункових операцій, в рік 150 грн
antey718
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 10:35

Re: Альфа-Банк

ОфПреду Альфа Банка
де можна почитати Протокол ТК No17/1 від 03.03.2022 р. яким були затверджені зміни до кредитних карток банку.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 10:45

Подскажите, пожалуйста: последний день бесплатных рассрочек от 500 грн был вчера или сегодня?
Спасибо.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 10:48

  Искатель написав:Подскажите, пожалуйста: последний день бесплатных рассрочек от 500 грн был вчера или сегодня?
Спасибо.

вчера,
седня уже предложили с 1.8%
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 10:56

  Amethyst написав:
  Искатель написав:Подскажите, пожалуйста: последний день бесплатных рассрочек от 500 грн был вчера или сегодня?
Спасибо.

вчера,
седня уже предложили с 1.8%

..карета медленно начала превращаться в тыкву ?)
-VICTOR-
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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 11:01

  -VICTOR- написав:
  Amethyst написав:
  Искатель написав:Подскажите, пожалуйста: последний день бесплатных рассрочек от 500 грн был вчера или сегодня?
Спасибо.

вчера,
седня уже предложили с 1.8%

..карета медленно начала превращаться в тыкву ?)

ну еще месяца 3 и всьоо -- можно смело переходить на Спорт и иЗи :mrgreen:
Интерестно, продлят ли еще на месяцок предложение 80/20
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 13:14

  antey718 написав:ХЗ, может я упустил когда его отменили, но в тарифах от 03.03.2022 он есть
- Обслуговування основної картки в рамках розрахункових операцій, в рік 150 грн

Как я помню, в марте и отменили для всех пакеток. А зачем где-то выкапывать тарифы на 03.03.2022, когда на сайте стоит ссылка на 01.06.22?
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 13:46

  Bosstone написав:
  Amethyst написав:Приписывает! Т.е. лупит подобный текст ПЕРЕД вашим назначением платежа. Секёте?

Платил в начале недели на идею. Алла добавила в конце назначения "Платник БАНДЕРА СТЕПАН АНДРІЙОВИЧ ІПН 0123456789 Рахунок платника UA00300346000".
То есть номер счета уже полностью не влез.

А когда именно это новшество появилось? :shock:
В конце мая СЭПил на свои счета в Моно и А-банке, чуть раньше в Приватбанк. Во все банки пришли платежи с оригинальным назначением: "Переказ між власними рахунками". Альфа ничего не добавляла.

Из моего опыта, Монобанк в конец назначения добавляет ФИО отправителя: "Оригінальне призначення платежу, Іванов Іван Іванович".

Почему у меня с СЭПами всё наоборот? Что я делаю не так? :D
Driver
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