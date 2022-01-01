qreaton написав:клиентов через эмисию считать не стоит. А активных так уж точно. Используйте лучше вот этот отчёт НБУ: https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... ue&sd=true Отнимите только количество клиентов с остатком до 10 грн. - ну согласитесь что с большой вероятностью этот клиент из банка ушёл или банку по факту не нужен и не сильно поможет улучшить ситуацию))
я чет не понимаю. каким образом размер депозитов в банке показывает активных юзеров карт (а кредиток так в особенности)
Amethyst написав:Приписывает! Т.е. лупит подобный текст ПЕРЕД вашим назначением платежа. Секёте?
Платил в начале недели на идею. Алла добавила в конце назначения "Платник БАНДЕРА СТЕПАН АНДРІЙОВИЧ ІПН 0123456789 Рахунок платника UA00300346000". То есть номер счета уже полностью не влез.
А когда именно это новшество появилось? В конце мая СЭПил на свои счета в Моно и А-банке, чуть раньше в Приватбанк. Во все банки пришли платежи с оригинальным назначением: "Переказ між власними рахунками". Альфа ничего не добавляла.
Из моего опыта, Монобанк в конец назначения добавляет ФИО отправителя: "Оригінальне призначення платежу, Іванов Іван Іванович".
Почему у меня с СЭПами всё наоборот? Что я делаю не так?