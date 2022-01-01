qreaton написав:клиентов через эмисию считать не стоит. А активных так уж точно. Используйте лучше вот этот отчёт НБУ: https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... ue&sd=true Отнимите только количество клиентов с остатком до 10 грн. - ну согласитесь что с большой вероятностью этот клиент из банка ушёл или банку по факту не нужен и не сильно поможет улучшить ситуацию))
я чет не понимаю. каким образом размер депозитов в банке показывает активных юзеров карт (а кредиток так в особенности)
Только там не только депозиты. Вкладом считаются личные средства физиков и фопов.