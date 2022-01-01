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Обслуговування в українських
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 329330331332

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.8 5 31
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
3
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
32%
10
Всього голосів : 31
Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 14:54

Re: Альфа-Банк

Driver, всегда.
Возможно, что monobank и А-Банк так парсят платёж, вырезая "не нужное".
Howl
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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 15:22

  mephala написав:
  qreaton написав:клиентов через эмисию считать не стоит. А активных так уж точно. Используйте лучше вот этот отчёт НБУ: https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... ue&sd=true
Отнимите только количество клиентов с остатком до 10 грн. - ну согласитесь что с большой вероятностью этот клиент из банка ушёл или банку по факту не нужен и не сильно поможет улучшить ситуацию))


я чет не понимаю. каким образом размер депозитов в банке показывает активных юзеров карт (а кредиток так в особенности)

Только там не только депозиты. Вкладом считаются личные средства физиков и фопов.
Bosstone
 
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