Додано: Пон 20 чер, 2022 16:52

mephala написав: Bosstone написав: mephala написав: [quote="5447911:qreaton"]клиентов через эмисию считать не стоит. А активных так уж точно. Используйте лучше вот этот отчёт НБУ: https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... ue&sd=true

Отнимите только количество клиентов с остатком до 10 грн. - ну согласитесь что с большой вероятностью этот клиент из банка ушёл или банку по факту не нужен и не сильно поможет улучшить ситуацию)) [quote="5447911:qreaton"]клиентов через эмисию считать не стоит. А активных так уж точно. Используйте лучше вот этот отчёт НБУ:Отнимите только количество клиентов с остатком до 10 грн. - ну согласитесь что с большой вероятностью этот клиент из банка ушёл или банку по факту не нужен и не сильно поможет улучшить ситуацию))



я чет не понимаю. каким образом размер депозитов в банке показывает активных юзеров карт (а кредиток так в особенности) я чет не понимаю. каким образом размер депозитов в банке показывает активных юзеров карт (а кредиток так в особенности)

Только там не только депозиты. Вкладом считаются личные средства физиков и фопов. Только там не только депозиты. Вкладом считаются личные средства физиков и фопов.

и каким образом можно говорить про активность карт если например чел открыл на 5 лет депо и ему параллельно всучили пакетку? не все же средства физиков и фопов на картах лежат.и даже если предположить что чел открывший неразрывный депо на несколько лет активно юзает пакетку - кредитки к этой таблице каким боком?[/quote]Предположить, что клиент с кредиткой не имеет личных средств на дебетном счёте хотя бы больше 10 грн, даже страшно за кредитный портфель))) Надеюсь отчет ФГВУ, все же правильный.))) Может такие клиенты и есть не спорю. Но не считаю что их количество это большая доля. Так что цифры нормальные для анализа. Просто знайте этот отчёт является эталоном для расчёта бизнес базы розничных клиентов. Лучше ничего нет. Без разницы сколько у Вас продуктов, фонд считает все остатки, и вот мы точно знаем сколько настоящих клиентов в банке, а не сколько им оформили карт или ещё чего. Ну и конечно динамика наглядно видна.Отправлено с моего CPH2095 через Tapatalk