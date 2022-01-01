Driver, всегда.
Возможно, что monobank и А-Банк так парсят платёж, вырезая "не нужное".
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Додано: Пон 20 чер, 2022 14:54
Re: Альфа-Банк
Driver, всегда.
Возможно, что monobank и А-Банк так парсят платёж, вырезая "не нужное".
Додано: Пон 20 чер, 2022 15:22
Только там не только депозиты. Вкладом считаются личные средства физиков и фопов.
Додано: Пон 20 чер, 2022 16:33
и каким образом можно говорить про активность карт если например чел открыл на 5 лет депо и ему параллельно всучили пакетку? не все же средства физиков и фопов на картах лежат.
и даже если предположить что чел открывший неразрывный депо на несколько лет активно юзает пакетку - кредитки к этой таблице каким боком?
Додано: Пон 20 чер, 2022 16:49
Re: Альфа-Банк
и каким образом можно говорить про активность карт если например чел открыл на 5 лет депо и ему параллельно всучили пакетку? не все же средства физиков и фопов на картах лежат.
и даже если предположить что чел открывший неразрывный депо на несколько лет активно юзает пакетку - кредитки к этой таблице каким боком?[/quote]Предположить, что клиент с кредиткой не имеет личных средств на дебетном счёте хотя бы больше 10 грн, даже страшно за кредитный портфель))) Надеюсь отчет ФГВУ, все же правильный.))) Может такие клиенты и есть не спорю. Но не считаю что их количество это большая доля. Так что цифры нормальные для анализа.
Отправлено с моего CPH2095 через Tapatalk
Додано: Пон 20 чер, 2022 16:49
Re: Альфа-Банк
и каким образом можно говорить про активность карт если например чел открыл на 5 лет депо и ему параллельно всучили пакетку? не все же средства физиков и фопов на картах лежат.
и даже если предположить что чел открывший неразрывный депо на несколько лет активно юзает пакетку - кредитки к этой таблице каким боком?[/quote]Предположить, что клиент с кредиткой не имеет личных средств на дебетном счёте хотя бы больше 10 грн, даже страшно за кредитный портфель))) Надеюсь отчет ФГВУ, все же правильный.))) Может такие клиенты и есть не спорю. Но не считаю что их количество это большая доля. Так что цифры нормальные для анализа.
Отправлено с моего CPH2095 через Tapatalk
Додано: Пон 20 чер, 2022 16:52
Re: Альфа-Банк
и каким образом можно говорить про активность карт если например чел открыл на 5 лет депо и ему параллельно всучили пакетку? не все же средства физиков и фопов на картах лежат.
и даже если предположить что чел открывший неразрывный депо на несколько лет активно юзает пакетку - кредитки к этой таблице каким боком?[/quote]Предположить, что клиент с кредиткой не имеет личных средств на дебетном счёте хотя бы больше 10 грн, даже страшно за кредитный портфель))) Надеюсь отчет ФГВУ, все же правильный.))) Может такие клиенты и есть не спорю. Но не считаю что их количество это большая доля. Так что цифры нормальные для анализа. Просто знайте этот отчёт является эталоном для расчёта бизнес базы розничных клиентов. Лучше ничего нет. Без разницы сколько у Вас продуктов, фонд считает все остатки, и вот мы точно знаем сколько настоящих клиентов в банке, а не сколько им оформили карт или ещё чего. Ну и конечно динамика наглядно видна.
Отправлено с моего CPH2095 через Tapatalk
Додано: Пон 20 чер, 2022 17:05
А что такого страшного то? Как раз это нормальная практика - в одном банке кредитоваться в каком-то другом держать депозиты. Во время банкопада 2014-... годов тем у кого были и депо, и кредиты в одном и том же ликвидируемом банке было не хорошо.
А качество кредитного портфеля определяется тем как кредиты погашаются, а не есть ли у должника 10 грн. на карт счете
ЗЫ. Отключите пожалуйста рекламу своих орро и тапка. Не солидно, право слово
Додано: Пон 20 чер, 2022 17:26
Re: Альфа-Банк
К сожалению после выезда из Мариуполя, (кстати около 20 блок постов), мой телефон отобрали на первых. Так что, приходится пользоваться тем что есть. Солидно или нет, уже не актуально у нас. Рассчитать, что и гасится можно, в ОСВ есть данные о формировании резерва. Да разве это важно))) Кстати, деньги на счету в банке гораздо лучше чем сейчас в кармане. Телефон, то что, а вот аккаунт и счёт в принципе с тобой всегда))) явно неплохо.))) P. S пользуйтесь китайскими телефонами, мой Вам совет. Сердце не йокнет разбить его об асфальт если вдруг что.
Отправлено с моего CPH2095 через Tapatalk
Додано: Пон 20 чер, 2022 17:32
Да пофиг какая у вас модель. Пользуйтесь чем вам удобно, но избавьте окружающих от необходимости каждый раз в ваших сообщениях читать текст: "Отправлено с моего CPH2095 через Tapatalk" - вот это не солидно и об этом я писал. Пошуруйте там в настройках
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