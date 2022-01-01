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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 20 чер, 2022 18:14
mephala написав:
а в чем смысл хамона без лимита? да еще и двоих
бесплатный p2p и какой-никакой процент на остаток. А на второй вернут лимит. Тогда появится смысл и кто-то лопнет от злости
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