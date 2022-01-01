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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 20 чер, 2022 18:14
mephala написав:
а в чем смысл хамона без лимита? да еще и двоих
бесплатный p2p и какой-никакой процент на остаток. А на второй вернут лимит. Тогда появится смысл и кто-то лопнет от злости
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Додано: Пон 20 чер, 2022 19:56
moveton написав: antey718 написав:
ХЗ, может я упустил когда его отменили, но в тарифах от 03.03.2022 он есть
- Обслуговування основної картки в рамках розрахункових операцій, в рік 150 грн
Как я помню, в марте и отменили для всех пакеток. А зачем где-то выкапывать тарифы на 03.03.2022, когда на сайте стоит ссылка на 01.06.22
?
Наверное потому что речь шла о трэвеле, а не о пакетных картах.
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Додано: Пон 20 чер, 2022 20:06
antey718 написав:
Наверное потому что речь шла о трэвеле, а не о пакетных картах.
А вот это успело потеряться
Про тревел не видел объявлений, что сделали бесплатным. Вроде, только пакетки.
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