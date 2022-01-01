бесплатный p2p и какой-никакой процент на остаток. А на второй вернут лимит. Тогда появится смысл и кто-то лопнет от злостиmephala написав:а в чем смысл хамона без лимита? да еще и двоих
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Додано: Пон 20 чер, 2022 18:14
Re: Альфа-Банк
бесплатный p2p и какой-никакой процент на остаток. А на второй вернут лимит. Тогда появится смысл и кто-то лопнет от злости
Додано: Пон 20 чер, 2022 19:56
Наверное потому что речь шла о трэвеле, а не о пакетных картах.
Додано: Пон 20 чер, 2022 20:06
Додано: Пон 20 чер, 2022 21:49
Додано: Вів 21 чер, 2022 06:51
Re: Альфа-Банк
Ну ок. Какая доля клиентов по Вашему мнению, не имеет дебетных карт но на сегодня пользуется кредиткой активно? И в нашей дискуссии мы отнесем их к активным клиентам. На сейчас. Я соглашусь с аргументом если Вы их приведёте. Имхо в математике и бизнесе работает плохо, что уж говорить о финанализе.
Востаннє редагувалось qreaton в Вів 21 чер, 2022 06:54, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 21 чер, 2022 06:52
Всі ті, хто мають лише Хамелеон.
Додано: Вів 21 чер, 2022 06:59
Re: Альфа-Банк
Мне так было лень, но посчитал данные.)) Хамелеон если я не ошибаюсь сейчас дебетная карта. Кредитки в основном сняты лимиты и идёт погашение. Возможно отток активных клиентов внизу таблицы, это следствие заморозки кредиток. Если есть хоть какие то цифры или отчёты другого толка, что ж дайте ссылку. Официальные релизы про 100500 тис клиентов, я бы не смотрел. Если заморочитесь и по этому конкретному банку сделаете подобный расчёт за более длительный период, то увидите, что диджитализация, что то слабо тут работает. Во всяком случае в цифрах, что то давно не так. И до войны. Но это не наше дело))) Мы тут лишь можем подумать о качестве управления, с точки зрения собственника)) не больше одной звезды у CEO))
Востаннє редагувалось qreaton в Вів 21 чер, 2022 07:06, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 21 чер, 2022 07:05
Re: Альфа-Банк
Хамелеон завжди була кредитною, вона навіть зараз кредитна, не зважаючи на нульові ліміти.
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