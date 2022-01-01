Додано: Вів 21 чер, 2022 06:59

Мне так было лень, но посчитал данные.)) Хамелеон если я не ошибаюсь сейчас дебетная карта. Кредитки в основном сняты лимиты и идёт погашение. Возможно отток активных клиентов внизу таблицы, это следствие заморозки кредиток. Если есть хоть какие то цифры или отчёты другого толка, что ж дайте ссылку. Официальные релизы про 100500 тис клиентов, я бы не смотрел. Если заморочитесь и по этому конкретному банку сделаете подобный расчёт за более длительный период, то увидите, что диджитализация, что то слабо тут работает. Во всяком случае в цифрах, что то давно не так. И до войны. Но это не наше дело))) Мы тут лишь можем подумать о качестве управления, с точки зрения собственника)) не больше одной звезды у CEO))