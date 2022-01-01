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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 330331332333

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Альфа-Банк 3.8 5 31
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
3
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
32%
10
Всього голосів : 31
Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 18:14

Re: Альфа-Банк

mephala написав:а в чем смысл хамона без лимита? да еще и двоих :mrgreen:
бесплатный p2p и какой-никакой процент на остаток. А на второй вернут лимит. Тогда появится смысл и кто-то лопнет от злости
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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 19:56

  moveton написав:
  antey718 написав:ХЗ, может я упустил когда его отменили, но в тарифах от 03.03.2022 он есть
- Обслуговування основної картки в рамках розрахункових операцій, в рік 150 грн

Как я помню, в марте и отменили для всех пакеток. А зачем где-то выкапывать тарифы на 03.03.2022, когда на сайте стоит ссылка на 01.06.22?

Наверное потому что речь шла о трэвеле, а не о пакетных картах.
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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 20:06

  antey718 написав:Наверное потому что речь шла о трэвеле, а не о пакетных картах.

А вот это успело потеряться :) Про тревел не видел объявлений, что сделали бесплатным. Вроде, только пакетки.
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 21:49

  qreaton написав:Предположить, что клиент с кредиткой не имеет личных средств на дебетном счёте хотя бы больше 10 грн


ИМХО это ложная предпосылка.
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Повідомлення Додано: Вів 21 чер, 2022 06:51

Re: Альфа-Банк

mephala написав:
  qreaton написав:Предположить, что клиент с кредиткой не имеет личных средств на дебетном счёте хотя бы больше 10 грн


ИМХО это ложная предпосылка.
Ну ок. Какая доля клиентов по Вашему мнению, не имеет дебетных карт но на сегодня пользуется кредиткой активно? И в нашей дискуссии мы отнесем их к активным клиентам. На сейчас. Я соглашусь с аргументом если Вы их приведёте. Имхо в математике и бизнесе работает плохо, что уж говорить о финанализе.
Востаннє редагувалось qreaton в Вів 21 чер, 2022 06:54, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 21 чер, 2022 06:52

  qreaton написав:
mephala написав:
  qreaton написав:Предположить, что клиент с кредиткой не имеет личных средств на дебетном счёте хотя бы больше 10 грн


ИМХО это ложная предпосылка.
Ну ок. Какая доля клиентов по Вашему мнению, не имеет дебетных карт но на сегодня пользуется кредиткой активно?

Всі ті, хто мають лише Хамелеон.
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Повідомлення Додано: Вів 21 чер, 2022 06:59

Re: Альфа-Банк

Мне так было лень, но посчитал данные.)) Хамелеон если я не ошибаюсь сейчас дебетная карта. Кредитки в основном сняты лимиты и идёт погашение. Возможно отток активных клиентов внизу таблицы, это следствие заморозки кредиток. Если есть хоть какие то цифры или отчёты другого толка, что ж дайте ссылку. Официальные релизы про 100500 тис клиентов, я бы не смотрел. Если заморочитесь и по этому конкретному банку сделаете подобный расчёт за более длительный период, то увидите, что диджитализация, что то слабо тут работает. Во всяком случае в цифрах, что то давно не так. И до войны. Но это не наше дело))) Мы тут лишь можем подумать о качестве управления, с точки зрения собственника)) не больше одной звезды у CEO)) https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... ue&sd=true
Востаннє редагувалось qreaton в Вів 21 чер, 2022 07:06, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 21 чер, 2022 07:05

Re: Альфа-Банк

Хамелеон завжди була кредитною, вона навіть зараз кредитна, не зважаючи на нульові ліміти.
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