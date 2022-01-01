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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 336337338339

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Альфа-Банк 3.8 5 31
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
3
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
32%
10
Всього голосів : 31
Повідомлення Додано: Чет 23 чер, 2022 18:09

  uaprofi написав:Господа, напомните плиз, оплата коммуналки с Хамелена(кредитные средства) через приложение или ИБ входит в льготный период?

Входит.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 чер, 2022 18:43

Re: Альфа-Банк

  kulikrom написав:да, на сайте только о Прибыльном пишут про бонус +3%

В приложении указано так:
Зображення
Arbitr
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 чер, 2022 19:40

Re: Альфа-Банк

Спасибо за ответы, сделаю Мобильный депозит на месяц с пролонгацией.

Но все же вопрос об индивидуальных условиях в военное время интересует. Сам депозит гарантируется банком, пока он работает и если успеть снять, а вот при закрытии банка... Твердое НЕТ мне не сказали ), только косвенно о гарантиях в военное время. Так что кто себе что додумал, это его проблемы.
Hella
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 чер, 2022 21:32

  Hella написав:Спасибо за ответы, сделаю Мобильный депозит на месяц с пролонгацией.

Но все же вопрос об индивидуальных условиях в военное время интересует. Сам депозит гарантируется банком, пока он работает и если успеть снять, а вот при закрытии банка... Твердое НЕТ мне не сказали ), только косвенно о гарантиях в военное время. Так что кто себе что додумал, это его проблемы.

Депозит на индивидуальных условиях не гарантируется даже в военное время.

4. Фонд не відшкодовує кошти:
7) за вкладами у банку, за якими вкладники на індивідуальній основі отримують від банку проценти за договорами, укладеними на умовах, що не є поточними ринковими умовами відповідно до статті 52 Закону України "Про банки і банківську діяльність", або мають інші фінансові привілеї від банку
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 чер, 2022 06:45

  Hella написав:Добрый день, прошу помощь зала ).
Завтра заканчивается депозит. При пролонгации- 12% на год, если нет, можно выбрать 13% на пол года или забрать. Это условия с гарантией ФГВ.
В обычный период индивидуальные условия депозита - это гарантированные невыплаты фондом в случае банкротства банка.
Намекнули, что условия могут быть индивидуальными, а мои высказанные на этот счет опасения беспочвенными, т.к. военное время и гарантии государства на весь вклад. Конкретно на какое время и точную сумму не обговаривали, закинули крючок ).
Что думаете :)?

Я неделю назад спрашивал здесь у офпреда по поводу их кросдепозита.3 месяца под 20%. Не ответил.
Яша
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 чер, 2022 07:16

  Hella написав:Спасибо за ответы, сделаю Мобильный депозит на месяц с пролонгацией.

Но все же вопрос об индивидуальных условиях в военное время интересует. Сам депозит гарантируется банком, пока он работает и если успеть снять, а вот при закрытии банка... Твердое НЕТ мне не сказали ), только косвенно о гарантиях в военное время. Так что кто себе что додумал, это его проблемы.
новые деньги наличными не завожу ни в один из Банков,есть мнение, что после повышения ставки НБУ, месяца через ТРИ будут свежие кандидаты на ВА,и второе,по окончанию срока вклада ВАЛЮТА НАЛОМ на выход.
sens
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