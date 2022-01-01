Спасибо за ответы, сделаю Мобильный депозит на месяц с пролонгацией.
Но все же вопрос об индивидуальных условиях в военное время интересует. Сам депозит гарантируется банком, пока он работает и если успеть снять, а вот при закрытии банка... Твердое НЕТ мне не сказали ), только косвенно о гарантиях в военное время. Так что кто себе что додумал, это его проблемы.
Hella написав:Спасибо за ответы, сделаю Мобильный депозит на месяц с пролонгацией.
Но все же вопрос об индивидуальных условиях в военное время интересует. Сам депозит гарантируется банком, пока он работает и если успеть снять, а вот при закрытии банка... Твердое НЕТ мне не сказали ), только косвенно о гарантиях в военное время. Так что кто себе что додумал, это его проблемы.
Депозит на индивидуальных условиях не гарантируется даже в военное время.
4. Фонд не відшкодовує кошти: 7) за вкладами у банку, за якими вкладники на індивідуальній основі отримують від банку проценти за договорами, укладеними на умовах, що не є поточними ринковими умовами відповідно до статті 52 Закону України "Про банки і банківську діяльність", або мають інші фінансові привілеї від банку
Hella написав:Добрый день, прошу помощь зала ). Завтра заканчивается депозит. При пролонгации- 12% на год, если нет, можно выбрать 13% на пол года или забрать. Это условия с гарантией ФГВ. В обычный период индивидуальные условия депозита - это гарантированные невыплаты фондом в случае банкротства банка. Намекнули, что условия могут быть индивидуальными, а мои высказанные на этот счет опасения беспочвенными, т.к. военное время и гарантии государства на весь вклад. Конкретно на какое время и точную сумму не обговаривали, закинули крючок ). Что думаете ?
Я неделю назад спрашивал здесь у офпреда по поводу их кросдепозита.3 месяца под 20%. Не ответил.
Hella написав:Спасибо за ответы, сделаю Мобильный депозит на месяц с пролонгацией.
Но все же вопрос об индивидуальных условиях в военное время интересует. Сам депозит гарантируется банком, пока он работает и если успеть снять, а вот при закрытии банка... Твердое НЕТ мне не сказали ), только косвенно о гарантиях в военное время. Так что кто себе что додумал, это его проблемы.
новые деньги наличными не завожу ни в один из Банков,есть мнение, что после повышения ставки НБУ, месяца через ТРИ будут свежие кандидаты на ВА,и второе,по окончанию срока вклада ВАЛЮТА НАЛОМ на выход.