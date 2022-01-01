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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 24 чер, 2022 16:29
kulikrom написав:Arbitr
спасибо, коллега! Таки выходит, нынче коротыш лучше на 14 дней открыть, с пролонгацией, суммарно за 28 дней 11,5%, при 29-ти дневном 11%. Такой себе лайф-хак
У спорта сейчас на месяц 14%
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lara_08
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Додано: П'ят 24 чер, 2022 18:45
c 27.06 в альфе планируют вернуть лимиты 20/50К по пакеткам, кому-то вроде уже вернули.
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ol_zy
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Додано: Суб 25 чер, 2022 12:29
Мне вот интересно. Закарпатье сейчас у захватi вiд вiйни, так как крутит схему - гривня на карту Альфа или Моно, выехали на день в Словакию, сняли там Евро по 34, вернулись, сдали в обменку по 36,80 и по новой. Вот только одно непонятно - если все Закарпатье в теме, то кто покупает Евро в той же обменке по 37,20?
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kluychkooleg
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Додано: Суб 25 чер, 2022 15:07
kluychkooleg написав:
Мне вот интересно. Закарпатье сейчас у захватi вiд вiйни, так как крутит схему - гривня на карту Альфа или Моно, выехали на день в Словакию, сняли там Евро по 34, вернулись, сдали в обменку по 36,80 и по новой. Вот только одно непонятно - если все Закарпатье в теме, то кто покупает Евро в той же обменке по 37,20?
переселенцы, которых не выпускают заграницу.
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Додано: Суб 25 чер, 2022 15:16
kluychkooleg написав:
Мне вот интересно. Закарпатье сейчас у захватi вiд вiйни, так как крутит схему - гривня на карту Альфа или Моно, выехали на день в Словакию, сняли там Евро по 34, вернулись, сдали в обменку по 36,80 и по новой. Вот только одно непонятно - если все Закарпатье в теме, то кто покупает Евро в той же обменке по 37,20?
ну а кто еще: выезжать нельзя, зарплата капает, главное чтобы понаехи не кончились
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