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Обслуговування в українських
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 337338339340

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Альфа-Банк 3.8 5 31
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
3
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
32%
10
Всього голосів : 31
Повідомлення Додано: П'ят 24 чер, 2022 16:29

  kulikrom написав:Arbitr спасибо, коллега! Таки выходит, нынче коротыш лучше на 14 дней открыть, с пролонгацией, суммарно за 28 дней 11,5%, при 29-ти дневном 11%. Такой себе лайф-хак :)

У спорта сейчас на месяц 14%
lara_08
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 чер, 2022 18:45

Re: Альфа-Банк

c 27.06 в альфе планируют вернуть лимиты 20/50К по пакеткам, кому-то вроде уже вернули.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Суб 25 чер, 2022 12:29

Мне вот интересно. Закарпатье сейчас у захватi вiд вiйни, так как крутит схему - гривня на карту Альфа или Моно, выехали на день в Словакию, сняли там Евро по 34, вернулись, сдали в обменку по 36,80 и по новой. Вот только одно непонятно - если все Закарпатье в теме, то кто покупает Евро в той же обменке по 37,20?
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 чер, 2022 15:07

  kluychkooleg написав:Мне вот интересно. Закарпатье сейчас у захватi вiд вiйни, так как крутит схему - гривня на карту Альфа или Моно, выехали на день в Словакию, сняли там Евро по 34, вернулись, сдали в обменку по 36,80 и по новой. Вот только одно непонятно - если все Закарпатье в теме, то кто покупает Евро в той же обменке по 37,20?


переселенцы, которых не выпускают заграницу.
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Суб 25 чер, 2022 15:16

  kluychkooleg написав:Мне вот интересно. Закарпатье сейчас у захватi вiд вiйни, так как крутит схему - гривня на карту Альфа или Моно, выехали на день в Словакию, сняли там Евро по 34, вернулись, сдали в обменку по 36,80 и по новой. Вот только одно непонятно - если все Закарпатье в теме, то кто покупает Евро в той же обменке по 37,20?

ну а кто еще: выезжать нельзя, зарплата капает, главное чтобы понаехи не кончились :mrgreen:
cohan
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