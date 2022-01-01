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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 24 чер, 2022 16:29
kulikrom написав:Arbitr
спасибо, коллега! Таки выходит, нынче коротыш лучше на 14 дней открыть, с пролонгацией, суммарно за 28 дней 11,5%, при 29-ти дневном 11%. Такой себе лайф-хак
У спорта сейчас на месяц 14%
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lara_08
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Додано: П'ят 24 чер, 2022 18:45
c 27.06 в альфе планируют вернуть лимиты 20/50К по пакеткам, кому-то вроде уже вернули.
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ol_zy
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Додано: Суб 25 чер, 2022 12:29
Мне вот интересно. Закарпатье сейчас у захватi вiд вiйни, так как крутит схему - гривня на карту Альфа или Моно, выехали на день в Словакию, сняли там Евро по 34, вернулись, сдали в обменку по 36,80 и по новой. Вот только одно непонятно - если все Закарпатье в теме, то кто покупает Евро в той же обменке по 37,20?
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kluychkooleg
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Додано: Суб 25 чер, 2022 15:07
kluychkooleg написав:
Мне вот интересно. Закарпатье сейчас у захватi вiд вiйни, так как крутит схему - гривня на карту Альфа или Моно, выехали на день в Словакию, сняли там Евро по 34, вернулись, сдали в обменку по 36,80 и по новой. Вот только одно непонятно - если все Закарпатье в теме, то кто покупает Евро в той же обменке по 37,20?
кого не выпускают за границу, людей второго сорта, т.е. мужчин в возрасте 18-60 лет.
Востаннє редагувалось IMPRINTER
в Суб 25 чер, 2022 18:20, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 25 чер, 2022 15:16
kluychkooleg написав:
Мне вот интересно. Закарпатье сейчас у захватi вiд вiйни, так как крутит схему - гривня на карту Альфа или Моно, выехали на день в Словакию, сняли там Евро по 34, вернулись, сдали в обменку по 36,80 и по новой. Вот только одно непонятно - если все Закарпатье в теме, то кто покупает Евро в той же обменке по 37,20?
ну а кто еще: выезжать нельзя, зарплата капает, главное чтобы понаехи не кончились
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Додано: Суб 25 чер, 2022 17:39
kluychkooleg написав:
Мне вот интересно. Закарпатье сейчас у захватi вiд вiйни, так как крутит схему - гривня на карту Альфа или Моно, выехали на день в Словакию, сняли там Евро по 34, вернулись, сдали в обменку по 36,80 и по новой. Вот только одно непонятно - если все Закарпатье в теме, то кто покупает Евро в той же обменке по 37,20?
Чому картковий курс штучно занижують? В НБУ багато резервів ?
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Ukrainian
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Додано: Суб 25 чер, 2022 17:53
Ukrainian написав:
Чому картковий курс штучно занижують? В НБУ багато резервів ?
А его занижают? Вроде ж давно отпустили. По крайней мере продажи. Другой вопрос откуда банки берут валюту, чтобы покупки/обнал по карточкам проводить. Подозреваю, что покупают за гривну под соусом критичного импорта.
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Додано: Суб 25 чер, 2022 20:13
kluychkooleg написав:
Мне вот интересно. Закарпатье сейчас у захватi вiд вiйни, так как крутит схему - гривня на карту Альфа или Моно, выехали на день в Словакию, сняли там Евро по 34, вернулись, сдали в обменку по 36,80 и по новой. Вот только одно непонятно - если все Закарпатье в теме, то кто покупает Евро в той же обменке по 37,20?
Vs
25.02.2022:
kluychkooleg написав:
Пусть это прозвучит, как черный юмор, но единственный маленький плюс - во всем этом в том, что не надо ежедневно следить за колебаниями курса. Теперь понимаешь, насколько ничтожна вся эта погоня за прибылью. Есть вещи на тысячу порядков важнее.
Як ви там влаштувались? А що дома, будинок цілий?
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