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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 24 чер, 2022 16:29
kulikrom написав:Arbitr
спасибо, коллега! Таки выходит, нынче коротыш лучше на 14 дней открыть, с пролонгацией, суммарно за 28 дней 11,5%, при 29-ти дневном 11%. Такой себе лайф-хак
У спорта сейчас на месяц 14%
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lara_08
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Додано: П'ят 24 чер, 2022 18:45
c 27.06 в альфе планируют вернуть лимиты 20/50К по пакеткам, кому-то вроде уже вернули.
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ol_zy
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Додано: Суб 25 чер, 2022 12:29
Мне вот интересно. Закарпатье сейчас у захватi вiд вiйни, так как крутит схему - гривня на карту Альфа или Моно, выехали на день в Словакию, сняли там Евро по 34, вернулись, сдали в обменку по 36,80 и по новой. Вот только одно непонятно - если все Закарпатье в теме, то кто покупает Евро в той же обменке по 37,20?
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kluychkooleg
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Додано: Суб 25 чер, 2022 15:07
kluychkooleg написав:
Мне вот интересно. Закарпатье сейчас у захватi вiд вiйни, так как крутит схему - гривня на карту Альфа или Моно, выехали на день в Словакию, сняли там Евро по 34, вернулись, сдали в обменку по 36,80 и по новой. Вот только одно непонятно - если все Закарпатье в теме, то кто покупает Евро в той же обменке по 37,20?
кого не выпускают за границу, людей второго сорта, т.е. мужчин в возрасте 18-60 лет.
Востаннє редагувалось IMPRINTER
в Суб 25 чер, 2022 18:20, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 25 чер, 2022 15:16
kluychkooleg написав:
Мне вот интересно. Закарпатье сейчас у захватi вiд вiйни, так как крутит схему - гривня на карту Альфа или Моно, выехали на день в Словакию, сняли там Евро по 34, вернулись, сдали в обменку по 36,80 и по новой. Вот только одно непонятно - если все Закарпатье в теме, то кто покупает Евро в той же обменке по 37,20?
ну а кто еще: выезжать нельзя, зарплата капает, главное чтобы понаехи не кончились
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Додано: Суб 25 чер, 2022 17:39
kluychkooleg написав:
Мне вот интересно. Закарпатье сейчас у захватi вiд вiйни, так как крутит схему - гривня на карту Альфа или Моно, выехали на день в Словакию, сняли там Евро по 34, вернулись, сдали в обменку по 36,80 и по новой. Вот только одно непонятно - если все Закарпатье в теме, то кто покупает Евро в той же обменке по 37,20?
Чому картковий курс штучно занижують? В НБУ багато резервів ?
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Ukrainian
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Додано: Суб 25 чер, 2022 17:53
Ukrainian написав:
Чому картковий курс штучно занижують? В НБУ багато резервів ?
А его занижают? Вроде ж давно отпустили. По крайней мере продажи. Другой вопрос откуда банки берут валюту, чтобы покупки/обнал по карточкам проводить. Подозреваю, что покупают за гривну под соусом критичного импорта.
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Додано: Суб 25 чер, 2022 20:13
kluychkooleg написав:
Мне вот интересно. Закарпатье сейчас у захватi вiд вiйни, так как крутит схему - гривня на карту Альфа или Моно, выехали на день в Словакию, сняли там Евро по 34, вернулись, сдали в обменку по 36,80 и по новой. Вот только одно непонятно - если все Закарпатье в теме, то кто покупает Евро в той же обменке по 37,20?
Vs
25.02.2022:
kluychkooleg написав:
Пусть это прозвучит, как черный юмор, но единственный маленький плюс - во всем этом в том, что не надо ежедневно следить за колебаниями курса. Теперь понимаешь, насколько ничтожна вся эта погоня за прибылью. Есть вещи на тысячу порядков важнее.
Як ви там влаштувались? А що дома, будинок цілий?
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Додано: Нед 26 чер, 2022 14:43
Скажите, а как избавиться от счета к давно закрытой карте (и нужно ли это делать)? Была карта Максимум, закончилась по сроку действия, но на тот момент оставались активные рассрочки, поэтому счет еще долго оставался активным. Рассрочки тоже уже погашены, на счете сколько-то копеек собственных средств, и есть даже кредитный лимит, с которым, конечно, ничего сделать нельзя, но который "урезали" наравне с действующими картами во время известных событий.
Вопрос: чем, теоретически, может мешать этот счет? Неужели этот "кредитный лимит" считается активным лимитом? И второй: как закрыть этот счет, желательно никуда при этом не ходя ногами?
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Додано: Нед 26 чер, 2022 18:42
IMPRINTER написав: kluychkooleg написав:
Мне вот интересно. Закарпатье сейчас у захватi вiд вiйни, так как крутит схему - гривня на карту Альфа или Моно, выехали на день в Словакию, сняли там Евро по 34, вернулись, сдали в обменку по 36,80 и по новой. Вот только одно непонятно - если все Закарпатье в теме, то кто покупает Евро в той же обменке по 37,20?
кого не выпускают за границу, людей второго сорта, т.е. мужчин в возрасте 18-60 лет.
Мусите розуміти, що не випускають на випадок загальної мобілізації в мордорі - якщо хуйло там оголосить, то і нам діватися не буде куди ...
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