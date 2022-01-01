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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 28 чер, 2022 10:53
Amethyst
ничего не понял, но очень интересно (с) ...
у вас кредитный лимит на карте Вайт?
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IMPRINTER
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Додано: Вів 28 чер, 2022 11:01
IMPRINTER написав:Amethyst
ничего не понял, но очень интересно (с) ...
у вас кредитный лимит на карте Вайт?
Ась. Чуток подправил текст -- дал розрядку для наведения резкости
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Amethyst
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Додано: Вів 28 чер, 2022 12:07
Amethyst написав:
Но для Алки ж єто ничо не значит, оно ж может просто не работать, нуна проверять
Так і є, написано 20, дало p2p 5 і все- перевірте ліміти.
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Water
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Додано: Вів 28 чер, 2022 12:09
Amethyst написав:
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Да, у меня тож по Вайту и в грн и в тугриках- 20/50, по ФастКард тож - 20/50
По дебетному Хамону - 20/10
А по всем Кредиткам 20/20 (а було кажись 0/20)
Но для Алки ж єто ничо не значит, оно ж может просто не работать, нуна проверять
на что это лимиты ?
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J
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Додано: Вів 28 чер, 2022 12:17
IMPRINTER написав: ol_zy написав: ol_zy написав:
c 27.06 в альфе планируют вернуть лимиты 20/50К по пакеткам, кому-то вроде уже вернули.
не обманули. уже 20/50 по вайту стало
не понимаю по какому вайту какие лимиты? по дебетной карте?
Да, по дебеткам, многим срезали лимиты в начале войны: и стало 5К - снятие нала, 10К - траты в магазинах. (но это не всем, у меня по одному акку не срезали), а с 27.06 сказали что всем вернут на 20К/50К. (во всяком случае мне уже вернули)
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ol_zy
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Додано: Вів 28 чер, 2022 12:19
Water написав: Amethyst написав:
Но для Алки ж єто ничо не значит, оно ж может просто не работать, нуна проверять
Так і є, написано 20, дало p2p 5 і все- перевірте ліміти.
У Алки есть лимит на толкнуть и на потянуть
Причем на толкнуть -- лимит 10К/дн 100К/мес на все карты в ИБ (т.е. на ИНН)
А вот на потянуть оч. даже коррелируется с лимитом на обнал, хотя Алка утверждает, шо они независимы
Можно таки в Чате попробовать УСТАНОВИТЬ лимит на ПОСТОЯННОЙ основе на те 20К на снятие/обнал. Ток Чат часто тупит и типа не расслышИвает, шо клиент хочет на постояннку лимит поставить и ставит до конца дня
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Amethyst
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Додано: Вів 28 чер, 2022 12:20
J написав:
на что это лимиты ?
ну жмакните по карте в Сенсе, там лимиты нарисованы
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Amethyst
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