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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 338339340341

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Альфа-Банк 3.8 5 31
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
3
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
32%
10
Всього голосів : 31
Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 10:53

Amethyst

ничего не понял, но очень интересно (с) ...
у вас кредитный лимит на карте Вайт?
IMPRINTER
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Свинорил 100 lvl
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 11:01

  IMPRINTER написав:Amethyst

ничего не понял, но очень интересно (с) ...
у вас кредитный лимит на карте Вайт?

Ась. Чуток подправил текст -- дал розрядку для наведения резкости :P
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 12:07

  Amethyst написав:Но для Алки ж єто ничо не значит, оно ж может просто не работать, нуна проверять :(

Так і є, написано 20, дало p2p 5 і все- перевірте ліміти.
Water
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 12:09

  Amethyst написав:,
Да, у меня тож по Вайту и в грн и в тугриках- 20/50, по ФастКард тож - 20/50
По дебетному Хамону - 20/10

А по всем Кредиткам 20/20 (а було кажись 0/20)

Но для Алки ж єто ничо не значит, оно ж может просто не работать, нуна проверять :(

на что это лимиты ?
J
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 12:17

  IMPRINTER написав:
  ol_zy написав:
  ol_zy написав:c 27.06 в альфе планируют вернуть лимиты 20/50К по пакеткам, кому-то вроде уже вернули.

не обманули. уже 20/50 по вайту стало


не понимаю по какому вайту какие лимиты? по дебетной карте?

Да, по дебеткам, многим срезали лимиты в начале войны: и стало 5К - снятие нала, 10К - траты в магазинах. (но это не всем, у меня по одному акку не срезали), а с 27.06 сказали что всем вернут на 20К/50К. (во всяком случае мне уже вернули)
ol_zy
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Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 12:19

  Water написав:
  Amethyst написав:Но для Алки ж єто ничо не значит, оно ж может просто не работать, нуна проверять :(

Так і є, написано 20, дало p2p 5 і все- перевірте ліміти.

У Алки есть лимит на толкнуть и на потянуть
Причем на толкнуть -- лимит 10К/дн 100К/мес на все карты в ИБ (т.е. на ИНН)
А вот на потянуть оч. даже коррелируется с лимитом на обнал, хотя Алка утверждает, шо они независимы :)
Можно таки в Чате попробовать УСТАНОВИТЬ лимит на ПОСТОЯННОЙ основе на те 20К на снятие/обнал. Ток Чат часто тупит и типа не расслышИвает, шо клиент хочет на постояннку лимит поставить и ставит до конца дня :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 12:19

  Water написав:
  Amethyst написав:Но для Алки ж єто ничо не значит, оно ж может просто не работать, нуна проверять :(

Так і є, написано 20, дало p2p 5 і все- перевірте ліміти.

не уверен, что этот лимит и к р2р относился.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 12:20

Re: Альфа-Банк

  J написав:на что это лимиты ?

ну жмакните по карте в Сенсе, там лимиты нарисованы
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 12:37

  Amethyst написав:
  J написав:на что это лимиты ?

ну жмакните по карте в Сенсе, там лимиты нарисованы

По дебетке сейчас 20/50. По новому Хамелеону 20/50. По старому Хамелеону,который гасился по акции 20/80 и который то закрыли, то отменили закрытие: 20/10. Теперь на хозяйстве два Хамелеона.
lara_08
 
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