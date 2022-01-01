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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 339340341342

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Альфа-Банк 3.8 5 31
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
3
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
32%
10
Всього голосів : 31
Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 08:45

Re: Альфа-Банк

Вітаю, як думаєте на липень Алла подовжить акцію 80/20? Можливо у когось є інсайд?
_PORT_UA
 
Повідомлень: 946
З нами з: 09.02.14
Подякував: 184 раз.
Подякували: 12 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 09:26

  _PORT_UA написав:Вітаю, як думаєте на липень Алла подовжить акцію 80/20? Можливо у когось є інсайд?

Никто не знает наверняка. Может не продолжить, т.к. ситуация у Альфы несколько лучше стала:повысили лимиты операций по картам и некоторым начали возвращать кредитные лимиты.
lara_08
 
Повідомлень: 230
З нами з: 05.05.14
Подякував: 7 раз.
Подякували: 8 раз.
 
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  #<1 ... 339340341342
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