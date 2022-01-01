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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 29 чер, 2022 08:45
Вітаю, як думаєте на липень Алла подовжить акцію 80/20? Можливо у когось є інсайд?
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_PORT_UA
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Додано: Сер 29 чер, 2022 09:26
_PORT_UA написав:
Вітаю, як думаєте на липень Алла подовжить акцію 80/20? Можливо у когось є інсайд?
Никто не знает наверняка. Может не продолжить, т.к. ситуация у Альфы несколько лучше стала:повысили лимиты операций по картам и некоторым начали возвращать кредитные лимиты.
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lara_08
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