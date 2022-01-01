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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 29 чер, 2022 08:45
Вітаю, як думаєте на липень Алла подовжить акцію 80/20? Можливо у когось є інсайд?
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_PORT_UA
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Додано: Сер 29 чер, 2022 09:26
_PORT_UA написав:
Вітаю, як думаєте на липень Алла подовжить акцію 80/20? Можливо у когось є інсайд?
Никто не знает наверняка. Может не продолжить, т.к. ситуация у Альфы несколько лучше стала:повысили лимиты операций по картам и некоторым начали возвращать кредитные лимиты.
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lara_08
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Додано: Сер 29 чер, 2022 12:59
Лёгкая рассрочка ещё работает? Купил товар, в сенсе перевел его рассрочку. Такое ещё есть?
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novichok
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Додано: Сер 29 чер, 2022 13:09
novichok написав:
Лёгкая рассрочка ещё работает?
Да.
novichok написав:
Купил товар, в сенсе перевел его рассрочку. Такое ещё есть?
Есть, но это мгновенная рассрочка и она вся платная.
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Додано: Сер 29 чер, 2022 13:25
А лёгкая бесплатная? Как ее пользовать?
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novichok
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Додано: Сер 29 чер, 2022 13:30
novichok написав:
А лёгкая бесплатная? Как ее пользовать?
Лёгкую Рассрочку предоставляет/активирует сам продаван если у него есть договор с банкой. До войны такое было, например, у Алло, Розетки, Эпике и т.п. на некоторые виды товаров. Эта услуга, обычно видна на сайте на ценике товара.
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Amethyst
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