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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 340341342343>

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Альфа-Банк 3.8 5 31
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
3
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
32%
10
Всього голосів : 31
Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 08:45

Re: Альфа-Банк

Вітаю, як думаєте на липень Алла подовжить акцію 80/20? Можливо у когось є інсайд?
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 09:26

  _PORT_UA написав:Вітаю, як думаєте на липень Алла подовжить акцію 80/20? Можливо у когось є інсайд?

Никто не знает наверняка. Может не продолжить, т.к. ситуация у Альфы несколько лучше стала:повысили лимиты операций по картам и некоторым начали возвращать кредитные лимиты.
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 12:59

Лёгкая рассрочка ещё работает? Купил товар, в сенсе перевел его рассрочку. Такое ещё есть?
novichok
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 13:09

Re: Альфа-Банк

  novichok написав:Лёгкая рассрочка ещё работает?
Да.

  novichok написав:Купил товар, в сенсе перевел его рассрочку. Такое ещё есть?
Есть, но это мгновенная рассрочка и она вся платная.
Howl
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 13:25

А лёгкая бесплатная? Как ее пользовать?
novichok
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 13:30

  novichok написав:А лёгкая бесплатная? Как ее пользовать?

Лёгкую Рассрочку предоставляет/активирует сам продаван если у него есть договор с банкой. До войны такое было, например, у Алло, Розетки, Эпике и т.п. на некоторые виды товаров. Эта услуга, обычно видна на сайте на ценике товара.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 20:48

  novichok написав:А лёгкая бесплатная? Как ее пользовать?

если в магазине есть, то как и раньше, - говорите легкая, в приложении приходит подтверждение и вперед. но на электронике, ее по-моему просто отменили продавцы - там де я покупал
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 22:39

Прислали смс-ку, що відділення центральне в Сумах закривають, те що на місці Михайлівського було...

Якесь місце прокляте.
WachtAmRhein
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 чер, 2022 09:16

Отправил вчера СЕП с кота,но он до сих пор не дополз. А гасится то надо.
Я правильно помню, если стянуть на Вайт и потом между счетами перевести на Хамон, то зачисление будет сегодняшним днем?
slktym007
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 чер, 2022 09:17

Re: Альфа-Банк

  slktym007 написав:Я правильно помню, если стянуть на Вайт и потом между счетами перевести на Хамон, то зачисление будет сегодняшним днем?
Да.
WallNutPen
 
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