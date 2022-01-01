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Обслуговування в українських
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 340341342343

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Альфа-Банк 3.8 5 31
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
3
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
32%
10
Всього голосів : 31
Повідомлення Додано: Чет 30 чер, 2022 09:36

  slktym007 написав:Отправил вчера СЕП с кота,но он до сих пор не дополз. А гасится то надо.
Я правильно помню, если стянуть на Вайт и потом между счетами перевести на Хамон, то зачисление будет сегодняшним днем?

Та Моня в последнее время вечером отправляет, и это с учетом шо и он и Алка работают с СЭПом 23/7.
Ждите, мож до 13:00 и проведут
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 30 чер, 2022 09:39

  Amethyst написав:
  slktym007 написав:Отправил вчера СЕП с кота,но он до сих пор не дополз. А гасится то надо.
Я правильно помню, если стянуть на Вайт и потом между счетами перевести на Хамон, то зачисление будет сегодняшним днем?

Та Моня в последнее время вечером отправляет, и это с учетом шо и он и Алка работают с СЭПом 23/7.
Ждите, мож до 13:00 и проведут

Та вообще интересно. Отправлял 3 СЕПА на Аллу, Спорт и Идею где-то в 13 часов вчера.
На Идею зашло в течении 1,5 часов. На Спорт пришло в 17:30. А на Аллу глухо.
slktym007
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 чер, 2022 10:16

  slktym007 написав:
  Amethyst написав:
  slktym007 написав:Отправил вчера СЕП с кота,но он до сих пор не дополз. А гасится то надо.
Я правильно помню, если стянуть на Вайт и потом между счетами перевести на Хамон, то зачисление будет сегодняшним днем?

Та Моня в последнее время вечером отправляет, и это с учетом шо и он и Алка работают с СЭПом 23/7.
Ждите, мож до 13:00 и проведут

Та вообще интересно. Отправлял 3 СЕПА на Аллу, Спорт и Идею где-то в 13 часов вчера.
На Идею зашло в течении 1,5 часов. На Спорт пришло в 17:30. А на Аллу глухо.

А мож таки в рек-ах чото напутали (ИБАН+ИНН)?
Amethyst
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Повідомлень: 2622
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  #<1 ... 340341342343
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