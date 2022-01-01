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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 30 чер, 2022 09:36
slktym007 написав:
Отправил вчера СЕП с кота,но он до сих пор не дополз. А гасится то надо.
Я правильно помню, если стянуть на Вайт и потом между счетами перевести на Хамон, то зачисление будет сегодняшним днем?
Та Моня в последнее время вечером отправляет, и это с учетом шо и он и Алка работают с СЭПом 23/7.
Ждите, мож до 13:00 и проведут
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Додано: Чет 30 чер, 2022 09:39
Amethyst написав: slktym007 написав:
Отправил вчера СЕП с кота,но он до сих пор не дополз. А гасится то надо.
Я правильно помню, если стянуть на Вайт и потом между счетами перевести на Хамон, то зачисление будет сегодняшним днем?
Та Моня в последнее время вечером отправляет, и это с учетом шо и он и Алка работают с СЭПом 23/7.
Ждите, мож до 13:00 и проведут
Та вообще интересно. Отправлял 3 СЕПА на Аллу, Спорт и Идею где-то в 13 часов вчера.
На Идею зашло в течении 1,5 часов. На Спорт пришло в 17:30. А на Аллу глухо.
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Додано: Чет 30 чер, 2022 10:16
slktym007 написав: Amethyst написав: slktym007 написав:
Отправил вчера СЕП с кота,но он до сих пор не дополз. А гасится то надо.
Я правильно помню, если стянуть на Вайт и потом между счетами перевести на Хамон, то зачисление будет сегодняшним днем?
Та Моня в последнее время вечером отправляет, и это с учетом шо и он и Алка работают с СЭПом 23/7.
Ждите, мож до 13:00 и проведут
Та вообще интересно. Отправлял 3 СЕПА на Аллу, Спорт и Идею где-то в 13 часов вчера.
На Идею зашло в течении 1,5 часов. На Спорт пришло в 17:30. А на Аллу глухо.
А мож таки в рек-ах чото напутали (ИБАН+ИНН)?
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Додано: Чет 30 чер, 2022 11:17
WallNutPen написав: slktym007 написав:
Я правильно помню, если стянуть на Вайт и потом между счетами перевести на Хамон, то зачисление будет сегодняшним днем?
Да.
но платить надо в рабочее время
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Додано: Чет 30 чер, 2022 11:21
Shaman написав: WallNutPen написав: slktym007 написав:
Я правильно помню, если стянуть на Вайт и потом между счетами перевести на Хамон, то зачисление будет сегодняшним днем?
Да.
но платить надо в рабочее время
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Додано: Чет 30 чер, 2022 11:46
Amethyst написав:
А мож таки в рек-ах чото напутали (ИБАН+ИНН)?
ИНН в назначении платежа не написал. Мож поэтому.
Они если что автоматом на Моню вернутся?
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