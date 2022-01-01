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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 30 чер, 2022 09:36
slktym007 написав:
Отправил вчера СЕП с кота,но он до сих пор не дополз. А гасится то надо.
Я правильно помню, если стянуть на Вайт и потом между счетами перевести на Хамон, то зачисление будет сегодняшним днем?
Та Моня в последнее время вечером отправляет, и это с учетом шо и он и Алка работают с СЭПом 23/7.
Ждите, мож до 13:00 и проведут
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Додано: Чет 30 чер, 2022 09:39
Amethyst написав: slktym007 написав:
Отправил вчера СЕП с кота,но он до сих пор не дополз. А гасится то надо.
Я правильно помню, если стянуть на Вайт и потом между счетами перевести на Хамон, то зачисление будет сегодняшним днем?
Та Моня в последнее время вечером отправляет, и это с учетом шо и он и Алка работают с СЭПом 23/7.
Ждите, мож до 13:00 и проведут
Та вообще интересно. Отправлял 3 СЕПА на Аллу, Спорт и Идею где-то в 13 часов вчера.
На Идею зашло в течении 1,5 часов. На Спорт пришло в 17:30. А на Аллу глухо.
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Додано: Чет 30 чер, 2022 10:16
slktym007 написав: Amethyst написав: slktym007 написав:
Отправил вчера СЕП с кота,но он до сих пор не дополз. А гасится то надо.
Я правильно помню, если стянуть на Вайт и потом между счетами перевести на Хамон, то зачисление будет сегодняшним днем?
Та Моня в последнее время вечером отправляет, и это с учетом шо и он и Алка работают с СЭПом 23/7.
Ждите, мож до 13:00 и проведут
Та вообще интересно. Отправлял 3 СЕПА на Аллу, Спорт и Идею где-то в 13 часов вчера.
На Идею зашло в течении 1,5 часов. На Спорт пришло в 17:30. А на Аллу глухо.
А мож таки в рек-ах чото напутали (ИБАН+ИНН)?
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Додано: Чет 30 чер, 2022 11:17
WallNutPen написав: slktym007 написав:
Я правильно помню, если стянуть на Вайт и потом между счетами перевести на Хамон, то зачисление будет сегодняшним днем?
Да.
но платить надо в рабочее время
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Додано: Чет 30 чер, 2022 11:21
Shaman написав: WallNutPen написав: slktym007 написав:
Я правильно помню, если стянуть на Вайт и потом между счетами перевести на Хамон, то зачисление будет сегодняшним днем?
Да.
но платить надо в рабочее время
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Додано: Чет 30 чер, 2022 11:46
Amethyst написав:
А мож таки в рек-ах чото напутали (ИБАН+ИНН)?
ИНН в назначении платежа не написал. Мож поэтому.
Они если что автоматом на Моню вернутся?
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Додано: Чет 30 чер, 2022 13:01
slktym007 написав: Amethyst написав:
А мож таки в рек-ах чото напутали (ИБАН+ИНН)?
ИНН в назначении платежа не написал. Мож поэтому.
Они если что автоматом на Моню вернутся?
Нее, в Назначении? Эт пофиг.
Може дето в основных рек-ах шото напутали?
П̶о̶э̶т̶о̶м̶у̶!̶!̶
̶А̶л̶ь̶ф̶а̶ ̶т̶о̶ ̶у̶ж̶е̶ ̶м̶о̶ж̶е̶ ̶и̶ ̶в̶е̶р̶н̶у̶л̶а̶,̶ ̶т̶о̶л̶ь̶к̶о̶ ̶М̶о̶н̶ю̶ ̶м̶о̶ж̶е̶т̶ ̶д̶о̶л̶г̶о̶ ̶в̶о̶з̶в̶р̶а̶т̶ ̶о̶б̶р̶а̶б̶а̶т̶ы̶в̶а̶т̶ь̶.̶
̶Т̶о̶р̶б̶и̶т̶е̶ ̶Ч̶а̶т̶ ̶М̶о̶н̶и̶,̶ ̶и̶ ̶п̶р̶о̶с̶т̶о̶ ̶п̶о̶п̶р̶о̶с̶и̶т̶е̶ ̶в̶е̶р̶н̶у̶т̶ь̶ ̶п̶е̶р̶е̶в̶о̶д̶,̶ ̶т̶.̶к̶.̶ ̶у̶т̶о̶ч̶н̶е̶н̶и̶е̶ ̶р̶е̶к̶в̶и̶з̶и̶т̶о̶в̶ ̶о̶н̶и̶ ̶б̶у̶д̶у̶т̶ ̶е̶щ̶е̶ ̶д̶о̶л̶ь̶ш̶е̶ ̶о̶б̶р̶а̶б̶а̶т̶ы̶в̶а̶т̶ь̶ ̶и̶ ̶м̶о̶ж̶е̶ ̶н̶е̶ ̶н̶а̶ш̶а̶р̶у̶ ̶:̶(̶
̶И̶ ̶к̶а̶к̶ ̶э̶т̶о̶ ̶в̶а̶а̶щ̶е̶ ̶М̶о̶н̶ю̶ ̶в̶ы̶п̶л̶ю̶н̶у̶л̶ ̶п̶е̶р̶е̶в̶о̶д̶ ̶Б̶Е̶З̶ ̶И̶Н̶Н̶ ̶ ̶:̶s̶h̶o̶c̶k̶:
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Додано: Чет 30 чер, 2022 13:57
WachtAmRhein написав: Shaman написав: slktym007 написав:
Я правильно помню, если стянуть на Вайт и потом между счетами перевести на Хамон, то зачисление будет сегодняшним днем?
но платить надо в рабочее время
До 19:00
СЕП иногда проскакивал и в 20:30, но это уже лотерея - повезет/не повезет
мой опыт 50% на 50%
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Додано: Чет 30 чер, 2022 14:21
Shaman написав: WachtAmRhein написав: Shaman написав:
но платить надо в рабочее время
До 19:00
СЕП иногда проскакивал и в 20:30, но это уже лотерея - повезет/не повезет
мой опыт 50% на 50%
Это не СЭП, эт -- онлайн-пополнение по номеру щота между клиентами Алки, регламент зачисление до 19:00 текУщего опердн.
И седня последний дн мес, квартала и полугодия -- оч. опасно шутить, особенно с Алкой
Агаа, и хвала Аллаху, шо не Пятница седня
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Додано: Чет 30 чер, 2022 14:45
Завтра обещают орехи включить!!!
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