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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 30 чер, 2022 15:12
Vorlon написав:
Завтра обещают орехи включить!!!
как мало надо для полного счастья
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Додано: Чет 30 чер, 2022 16:19
у разных лумумб и орехобеки в зелёный список идут, а тут, иначе как закаруселить пятерку за ящер-сеп-орехи, вроде и сенсу нет. Того и гляди наберуться опыта у конкурентов
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Додано: Чет 30 чер, 2022 16:22
IMPRINTER написав:
как мало надо для полного счастья
Не, для полного ещё сенсационный бонус бы.
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