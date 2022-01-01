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Обслуговування в українських
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 341342343344

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.8 5 31
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
3
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
32%
10
Всього голосів : 31
Повідомлення Додано: Чет 30 чер, 2022 15:12

  Vorlon написав:Завтра обещают орехи включить!!! 8)


как мало надо для полного счастья
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Чет 30 чер, 2022 16:19

Орехи

у разных лумумб и орехобеки в зелёный список идут, а тут, иначе как закаруселить пятерку за ящер-сеп-орехи, вроде и сенсу нет. Того и гляди наберуться опыта у конкурентов
kulikrom
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Повідомлення Додано: Чет 30 чер, 2022 16:22

  IMPRINTER написав:как мало надо для полного счастья

Не, для полного ещё сенсационный бонус бы.
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 30 чер, 2022 17:22

Re: Альфа-Банк

  Vorlon написав:Завтра обещают орехи включить!!! 8)
Ещё рефералку запустили и сделали видеочат.
https://help.alfabank.ua/hc/ru/articles/6366266451218
Howl
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