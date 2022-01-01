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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 30 чер, 2022 15:12
Vorlon написав:
Завтра обещают орехи включить!!!
как мало надо для полного счастья
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Додано: Чет 30 чер, 2022 16:19
у разных лумумб и орехобеки в зелёный список идут, а тут, иначе как закаруселить пятерку за ящер-сеп-орехи, вроде и сенсу нет. Того и гляди наберуться опыта у конкурентов
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kulikrom
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Додано: Чет 30 чер, 2022 16:22
IMPRINTER написав:
как мало надо для полного счастья
Не, для полного ещё сенсационный бонус бы.
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moveton
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Додано: Чет 30 чер, 2022 17:22
Vorlon написав:
Завтра обещают орехи включить!!!
Ещё рефералку запустили и сделали видеочат.https://help.alfabank.ua/hc/ru/articles/6366266451218
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Додано: Чет 30 чер, 2022 19:26
Vorlon написав:
Завтра обещают орехи включить!!!
Хорошая новость, только... можно ссылочку? Что-то не увидел нигде сообщения (плохо смотрю, наверно)
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Искатель
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Додано: Чет 30 чер, 2022 20:22
По акції 80/20 не чутно?
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_PORT_UA
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Додано: П'ят 01 лип, 2022 00:41
ну выбрал 6 из 8ми категорий
а смысл при 5к лимита из которых 1к в рассрочке
придется 4к растянуть на 2 месяца грейса и пользоваться еще райф атб
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Додано: П'ят 01 лип, 2022 00:47
6 із 10, нормально. А про який ліміт мова? у мене кредитний 20к
Тепер картку хоч заюзаю, а то пилом припадала
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root
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