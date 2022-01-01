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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 343344345346>

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Альфа-Банк 3.8 5 31
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
3
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
32%
10
Всього голосів : 31
Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 07:17

Re: Альфа-Банк

WachtAmRhein написав:Прислали смс-ку, що відділення центральне в Сумах закривають, те що на місці Михайлівського було...

Якесь місце прокляте.
Мы тут обсуждали цифры и что они будут делать)) В Кривом Роге тоже с 01/07. А у Вас с какого числа?
qreaton
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 07:21

Re: Альфа-Банк

Обещал рассказать о результате перевода внутри Страны свифта. Не скажу, что отправляют просто без слез,и тд. Но свифт ушёл. Возможно конечно что выпускало валюту отделение которое уже закрывается))) Операция довольно долгая и несколько нудная, но возможна. Но без отделения кстати таких транзакций не сделать))) В приложении мы уже видели, очень просто поставить лимит, и слиться)))
qreaton
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 07:43

  wtf написав:ну выбрал 6 из 8ми категорий
а смысл при 5к лимита из которых 1к в рассрочке
придется 4к растянуть на 2 месяца грейса и пользоваться еще райф атб


wtf
А по карте райф атб есть кешбэк?
inspired1111
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 07:46

  inspired1111 написав:
  wtf написав:ну выбрал 6 из 8ми категорий
а смысл при 5к лимита из которых 1к в рассрочке
придется 4к растянуть на 2 месяца грейса и пользоваться еще райф атб


wtf
А по карте райф атб есть кешбэк?

Нет, там даётся скидка на определенные виды товаров с красными ценниками при оплате данной картой.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 08:16

Re: Альфа-Банк

опача обана.
может и акцию вернут на рассрочку? :mrgreen:
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 08:18

  wtf написав:ну выбрал 6 из 8ми категорий
а смысл при 5к лимита из которых 1к в рассрочке
придется 4к растянуть на 2 месяца грейса и пользоваться еще райф атб


при желании можно юзать дебетку хамона.
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 08:29

Re: Альфа-Банк

  root написав:у мене кредитний 20к

ну и у меня 20 общий на 3 карты
только 14 вернули на кеш кредитку...
wtf
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 08:47

Алла оказывается 28,06,2022 вернула и вторую кредитку, закрытую по акции "прощения". Напомню что хотя по условиям акции прощения обещали закрыть нафиг полностью и кредитку и счёт к ней тем не менее в средине июня Алла уже вернула была по одной кредитке с нулевыми лимитами (мне вернули Ред, моей знакомой хамон). И вот сегодня, когда я полез посмотреть чё там с кэшбеком то увидел что мне вернулся взад уже мой хамон, а у знакомой возродился Максимка 2.0. Судя по выписке это произошло 28.6.22. В общем по ходу Алла решила не портить себе статистику по количеству выпущенных карт и реанимировала все что обещала закрыть.
Теперь дело за малым - начинать восстанавливать лимит ;)
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 08:54

Re: Альфа-Банк

А если после начала войны, по моей просьбе, кредитный лимит был округлен в сторону уменьшения, то теперь его увеличения можно и не ждать?
Arbitr
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 09:07

Только у меня одного перестало в Sense заходить?
Белый экран - и тишина. С утра пускало, а тут вдруг все...
Искатель
 
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