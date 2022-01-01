Мы тут обсуждали цифры и что они будут делать)) В Кривом Роге тоже с 01/07. А у Вас с какого числа?WachtAmRhein написав:Прислали смс-ку, що відділення центральне в Сумах закривають, те що на місці Михайлівського було...
Якесь місце прокляте.
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Додано: П'ят 01 лип, 2022 07:17
Re: Альфа-Банк
Мы тут обсуждали цифры и что они будут делать)) В Кривом Роге тоже с 01/07. А у Вас с какого числа?
Додано: П'ят 01 лип, 2022 07:21
Re: Альфа-Банк
Обещал рассказать о результате перевода внутри Страны свифта. Не скажу, что отправляют просто без слез,и тд. Но свифт ушёл. Возможно конечно что выпускало валюту отделение которое уже закрывается))) Операция довольно долгая и несколько нудная, но возможна. Но без отделения кстати таких транзакций не сделать))) В приложении мы уже видели, очень просто поставить лимит, и слиться)))
Додано: П'ят 01 лип, 2022 07:43
Додано: П'ят 01 лип, 2022 07:46
Нет, там даётся скидка на определенные виды товаров с красными ценниками при оплате данной картой.
Додано: П'ят 01 лип, 2022 08:16
Re: Альфа-Банк
опача обана.
может и акцию вернут на рассрочку?
Додано: П'ят 01 лип, 2022 08:18
Додано: П'ят 01 лип, 2022 08:29
Re: Альфа-Банк
Додано: П'ят 01 лип, 2022 08:47
Алла оказывается 28,06,2022 вернула и вторую кредитку, закрытую по акции "прощения". Напомню что хотя по условиям акции прощения обещали закрыть нафиг полностью и кредитку и счёт к ней тем не менее в средине июня Алла уже вернула была по одной кредитке с нулевыми лимитами (мне вернули Ред, моей знакомой хамон). И вот сегодня, когда я полез посмотреть чё там с кэшбеком то увидел что мне вернулся взад уже мой хамон, а у знакомой возродился Максимка 2.0. Судя по выписке это произошло 28.6.22. В общем по ходу Алла решила не портить себе статистику по количеству выпущенных карт и реанимировала все что обещала закрыть.
Теперь дело за малым - начинать восстанавливать лимит
Додано: П'ят 01 лип, 2022 08:54
Re: Альфа-Банк
А если после начала войны, по моей просьбе, кредитный лимит был округлен в сторону уменьшения, то теперь его увеличения можно и не ждать?
Додано: П'ят 01 лип, 2022 09:07
Только у меня одного перестало в Sense заходить?
Белый экран - и тишина. С утра пускало, а тут вдруг все...
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