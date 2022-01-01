Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 01 лип, 2022 09:13
Arbitr написав:
А если после начала войны, по моей просьбе, кредитный лимит был округлен в сторону уменьшения
Крайне, крайне неразумное и недальновидное решение! Не представляю что вас побудило сделать себе кредитное харакири...
Arbitr написав:
то теперь его увеличения можно и не ждать?
Именно!
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Vorlon
в П'ят 01 лип, 2022 09:14, всього редагувалось 1 раз.
Vorlon
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Додано: П'ят 01 лип, 2022 09:13
Искатель написав:
Только у меня одного перестало в Sense заходить?
Белый экран - и тишина. С утра пускало, а тут вдруг все...
У меня норм. Только что проверил
WallNutPen
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Додано: П'ят 01 лип, 2022 09:26
WallNutPen написав: Искатель написав:
Только у меня одного перестало в Sense заходить?
Белый экран - и тишина. С утра пускало, а тут вдруг все...
У меня норм. Только что проверил
Спасибо. У меня уже тоже норм. Как-то нестабильно с утра работает, видно, все ломанулись категории выбирать
А у меня почти весь кредлимит под рассрочками.
И что теперь? Придется гасить понемножку...
Интересно, если попросить, дадут чуть больше? Или 20к - это приговор на данный момент?
Искатель
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Додано: П'ят 01 лип, 2022 10:30
А эту "радостную" новость все заметили?
С 20 июня каникулы по кредитной карте не будут активированы при наличии одновременно двух условий:
кредитный лимит по карте установлен до 20 000 грн (не включительно); задолженность по карте до 10 000 грн (не включительно). https://help.alfabank.ua/hc/ru/articles ... %B0%D0%BC-
ramzes4
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