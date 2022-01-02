Искатель написав:Только у меня одного перестало в Sense заходить? Белый экран - и тишина. С утра пускало, а тут вдруг все...
У меня норм. Только что проверил
Спасибо. У меня уже тоже норм. Как-то нестабильно с утра работает, видно, все ломанулись категории выбирать А у меня почти весь кредлимит под рассрочками. И что теперь? Придется гасить понемножку... Интересно, если попросить, дадут чуть больше? Или 20к - это приговор на данный момент?
В чём может быть причина, что не получается тянуть с пакетной карты Альфы сервисом Форварда? Приходит запрос на списание, я его подтверждаю и ничего дальше не происходит. Другими сервисами с этой же пакетки Альфы всё проходит без проблем. С пакетной карты Альфы другого человека сервисом Форварда стягивается без проблем. Такое ощущение, что по конкретной карте Альфа поставила какое-то ограничение на сервис Форварда
lara_08 написав:В чём может быть причина, что не получается тянуть с пакетной карты Альфы сервисом Форварда? Приходит запрос на списание, я его подтверждаю и ничего дальше не происходит. Другими сервисами с этой же пакетки Альфы всё проходит без проблем. С пакетной карты Альфы другого человека сервисом Форварда стягивается без проблем. Такое ощущение, что по конкретной карте Альфа поставила какое-то ограничение на сервис Форварда
Ну Альфа ж для каждой карты установила лимиты, смотрите их в Сенсе. У Хамона, может и 0 стоять, т.к. это кредитно-деб. карта. Но если это чистА дебетная, то мона попросить в Чате таки поставить лимит 10..20К как для дебетки, причем на постоянной основе.