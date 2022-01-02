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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 344345346347>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.8 5 31
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
3
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
32%
10
Всього голосів : 31
Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 09:13

  Arbitr написав:А если после начала войны, по моей просьбе, кредитный лимит был округлен в сторону уменьшения

Крайне, крайне неразумное и недальновидное решение! Не представляю что вас побудило сделать себе кредитное харакири...

  Arbitr написав:то теперь его увеличения можно и не ждать?

Именно!
Востаннє редагувалось Vorlon в П'ят 01 лип, 2022 09:14, всього редагувалось 1 раз.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 09:13

  Искатель написав:Только у меня одного перестало в Sense заходить?
Белый экран - и тишина. С утра пускало, а тут вдруг все...

У меня норм. Только что проверил
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 09:26

  WallNutPen написав:
  Искатель написав:Только у меня одного перестало в Sense заходить?
Белый экран - и тишина. С утра пускало, а тут вдруг все...

У меня норм. Только что проверил

Спасибо. У меня уже тоже норм. Как-то нестабильно с утра работает, видно, все ломанулись категории выбирать :) А у меня почти весь кредлимит под рассрочками.
И что теперь? Придется гасить понемножку...
Интересно, если попросить, дадут чуть больше? Или 20к - это приговор на данный момент?
Искатель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 10:30

Re: Альфа-Банк

А эту "радостную" новость все заметили?
С 20 июня каникулы по кредитной карте не будут активированы при наличии одновременно двух условий:
  • кредитный лимит по карте установлен до 20 000 грн (не включительно);
  • задолженность по карте до 10 000 грн (не включительно).

https://help.alfabank.ua/hc/ru/articles ... %B0%D0%BC-
ramzes4
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 12:38

Re: Альфа-Банк

  Vorlon написав:Не представляю что вас побудило сделать себе кредитное харакири...

Я им не пользовался, а КЛ вполне нормальные есть на Привате и на Моно, которыми так же не пользуюсь.
Arbitr
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 14:30

Re: Альфа-Банк

Господа, а по Тревел карте, я так понял 2 % не капает да? ее обделили?
Shummi
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 15:09

Re: Альфа-Банк

Коллеги.
Если заканчивается срок старых пакеток, то как лучше заказать новые?
Если все оставить на самотек, выпустят в каком тарифе?
Карты выдают сейчас?
копейка
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 15:52

Re: Альфа-Банк

  wtf написав:а смысл при 5к лимита
У кого-то вообще ~950 грн лимита... Алла лимиты не захотела возвращать :(

  копейка написав:Карты выдают сейчас?
Через приложение к цифровым картам можно выпустить пластик, что касается перевыпуска тарифа, то до августа пакетки бесплатные.
Howl
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 17:31

В чём может быть причина, что не получается тянуть с пакетной карты Альфы сервисом Форварда? Приходит запрос на списание, я его подтверждаю и ничего дальше не происходит. Другими сервисами с этой же пакетки Альфы всё проходит без проблем. С пакетной карты Альфы другого человека сервисом Форварда стягивается без проблем. Такое ощущение, что по конкретной карте Альфа поставила какое-то ограничение на сервис Форварда
lara_08
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 17:49

  lara_08 написав:В чём может быть причина, что не получается тянуть с пакетной карты Альфы сервисом Форварда? Приходит запрос на списание, я его подтверждаю и ничего дальше не происходит. Другими сервисами с этой же пакетки Альфы всё проходит без проблем. С пакетной карты Альфы другого человека сервисом Форварда стягивается без проблем. Такое ощущение, что по конкретной карте Альфа поставила какое-то ограничение на сервис Форварда

Ну Альфа ж для каждой карты установила лимиты, смотрите их в Сенсе.
У Хамона, может и 0 стоять, т.к. это кредитно-деб. карта. Но если это чистА дебетная, то мона попросить в Чате таки поставить лимит 10..20К как для дебетки, причем на постоянной основе.
Amethyst
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