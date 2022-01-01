lara_08 написав:В чём может быть причина, что не получается тянуть с пакетной карты Альфы сервисом Форварда? Приходит запрос на списание, я его подтверждаю и ничего дальше не происходит. Другими сервисами с этой же пакетки Альфы всё проходит без проблем. С пакетной карты Альфы другого человека сервисом Форварда стягивается без проблем. Такое ощущение, что по конкретной карте Альфа поставила какое-то ограничение на сервис Форварда
Ну Альфа ж для каждой карты установила лимиты, смотрите их в Сенсе. У Хамона, может и 0 стоять, т.к. это кредитно-деб. карта. Но если это чистА дебетная, то мона попросить в Чате таки поставить лимит 10..20К как для дебетки, причем на постоянной основе.
Нет лимиты по карте тут не причём, т.к. другими сервисами стягивается без проблем.
Howl написав:Через приложение к цифровым картам можно выпустить пластик, что касается перевыпуска тарифа, то до августа пакетки бесплатные.
То есть сейчас можно открыть карты в новом пакете, не закрывая старый и в конце месяца уже старый закроется самостоятельно? И за оба пакета не будет комиссий до августа? Помню, что здесь обсуждалось, как перейти правильно на пакет в том числе про смену карт без смены счетов...кажется...но не нашла...