lara_08 написав:В чём может быть причина, что не получается тянуть с пакетной карты Альфы сервисом Форварда? Приходит запрос на списание, я его подтверждаю и ничего дальше не происходит. Другими сервисами с этой же пакетки Альфы всё проходит без проблем. С пакетной карты Альфы другого человека сервисом Форварда стягивается без проблем. Такое ощущение, что по конкретной карте Альфа поставила какое-то ограничение на сервис Форварда
Ну Альфа ж для каждой карты установила лимиты, смотрите их в Сенсе. У Хамона, может и 0 стоять, т.к. это кредитно-деб. карта. Но если это чистА дебетная, то мона попросить в Чате таки поставить лимит 10..20К как для дебетки, причем на постоянной основе.
Нет лимиты по карте тут не причём, т.к. другими сервисами стягивается без проблем.
Howl написав:Через приложение к цифровым картам можно выпустить пластик, что касается перевыпуска тарифа, то до августа пакетки бесплатные.
Тобто зараз можна відкрити карти у новому пакеті, не закриваючи старі і наприкінці місяця вже старий закриється самостійно? І за обидва пакети не буде комісій до серпня? Пам'ятаю, що десь тут обговорювалося, як перейти правильно на пакет у тому числі про зміну карт без зміни рахунків ... здається ... але не знайшла ...
Востаннє редагувалось копейка в П'ят 01 лип, 2022 22:08, всього редагувалось 1 раз.