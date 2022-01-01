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Обслуговування в українських
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 344345346347

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Альфа-Банк 3.8 5 31
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
3
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
32%
10
Всього голосів : 31
Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 18:16

  Amethyst написав:
  lara_08 написав:В чём может быть причина, что не получается тянуть с пакетной карты Альфы сервисом Форварда? Приходит запрос на списание, я его подтверждаю и ничего дальше не происходит. Другими сервисами с этой же пакетки Альфы всё проходит без проблем. С пакетной карты Альфы другого человека сервисом Форварда стягивается без проблем. Такое ощущение, что по конкретной карте Альфа поставила какое-то ограничение на сервис Форварда

Ну Альфа ж для каждой карты установила лимиты, смотрите их в Сенсе.
У Хамона, может и 0 стоять, т.к. это кредитно-деб. карта. Но если это чистА дебетная, то мона попросить в Чате таки поставить лимит 10..20К как для дебетки, причем на постоянной основе.

Нет лимиты по карте тут не причём, т.к. другими сервисами стягивается без проблем.
lara_08
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 20:31

колеги що чувати за Сенсацінний бонус
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 20:39

Re: Альфа-Банк

Сегодня хотела пополнить дебетовую карту Альфы в терминале Привата.Раньше было без комиссии,а теперь она есть.
tatmech
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 20:40

  Howl написав:Через приложение к цифровым картам можно выпустить пластик, что касается перевыпуска тарифа, то до августа пакетки бесплатные.

Тобто зараз можна відкрити карти у новому пакеті, не закриваючи старі і наприкінці місяця вже старий закриється самостійно? І за обидва пакети не буде комісій до серпня?
Пам'ятаю, що десь тут обговорювалося, як перейти правильно на пакет у тому числі про зміну карт без зміни рахунків ... здається ... але не знайшла ...
Востаннє редагувалось копейка в П'ят 01 лип, 2022 22:08, всього редагувалось 1 раз.
копейка
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 20:48

  tatmech написав:Сегодня хотела пополнить дебетовую карту Альфы в терминале Привата.Раньше было без комиссии,а теперь она есть.


заходите на форум чаще - предупреждали на неделе
cohan
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 21:11

  greenozon написав:колеги що чувати за Сенсацінний бонус

Рядом с вышеупомянутым https://t.me/sensebank/144438 от того же человека: "Так поки за поповнення не буде, та і розіграші також будуть поки недоступні"
moveton
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Повідомлення Додано: Суб 02 лип, 2022 08:01

А реферальная программа еще не запущена или доступна не всем?
У меня, например, кнопки "Пригласить друга" нет (где смотреть, знаю, но у меня там ее нет).
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 лип, 2022 08:20

  Искатель написав:А реферальная программа еще не запущена или доступна не всем?
У меня, например, кнопки "Пригласить друга" нет (где смотреть, знаю, но у меня там ее нет).

А похоже как-то криво обновилась апликуха. Народ даже переустанавливает, шобы таки настричь по соточке
Amethyst
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Повідомлення Додано: Суб 02 лип, 2022 11:28

А шо чути про тревел, повернуть 2% бонусів чи нє
ukr0014959
 
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