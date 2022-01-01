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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 345346347348

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.8 5 31
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
3
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
32%
10
Всього голосів : 31
Повідомлення Додано: Суб 02 лип, 2022 14:11

  Карамболь написав:
  tatmech написав:Сегодня хотела пополнить дебетовую карту Альфы в терминале Привата.Раньше было без комиссии,а теперь она есть.

и сколько нынче комис на аллу с привата?

Если речь о терминале привата, 2%
lloydbanksua
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Повідомлень: 1107
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Повідомлення Додано: Суб 02 лип, 2022 14:18

lloydbanksua не слабо после нуля-то... :?
Карамболь
 
Повідомлень: 661
З нами з: 12.12.12
Подякував: 12 раз.
Подякували: 38 раз.
 
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  #<1 ... 345346347348
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