|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 02 лип, 2022 14:11
Карамболь написав: tatmech написав:
Сегодня хотела пополнить дебетовую карту Альфы в терминале Привата.Раньше было без комиссии,а теперь она есть.
и сколько нынче комис на аллу с привата?
Если речь о терминале привата, 2%
-
lloydbanksua
-
-
- Повідомлень: 1107
- З нами з: 22.04.20
- Подякував: 54 раз.
- Подякували: 105 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 02 лип, 2022 14:18
lloydbanksua
не слабо после нуля-то...
-
Карамболь
-
-
- Повідомлень: 661
- З нами з: 12.12.12
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 38 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1801
|1114388
|
|
|71
|47001
|
|
|351
|460483
|
|